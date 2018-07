THERRIEN, Jacques-Yves



Le 23 juin, à l'âge de 82 ans, est décédé Jacques-Yves Therrien, époux de Aline Perreault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Eve (Tommaso) et Judith (Gregory), ses petits-enfants Alice, Oscar, Fabrice, Jules et Gustave, ses soeurs Michelle et Denise (Louis), ses beaux-frères Jean-Paul (Pierrette) et René (Marie-Claire) et sa belle-soeur Céline, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Parent et amis sont conviés, le dimanche 22 juillet 2018 de 13h à 16h, à la résidence familliale au 631 Belmont, Westmount, Qc.450-463-1900