Festival international du blues de Tremblant: cinq concerts pour les fans de blues

« Robert Randolph joue de la pedal steel [...] C’est une figure très connue. Il a joué avec Eric Clapton et il a fait ses premières parties. Il a beaucoup tourné à l’international, aux États-Unis. Il vient d’une famille musicale et il a formé un band avec sa sœur et son frère [...] Ce qu’ils proposent, c’est une musique très soul, très sentie et émotive. »