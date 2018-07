Jacob de la Rose signe un contrat de deux ans avec le Canadien

Jacob de la Rose et le Canadien de Montréal se sont entendu sur les termes d’un nouveau contrat de deux ans, d’une valeur de 900 000 $ par saison, a annoncé l’équipe jeudi.

Le Suédois de 23 ans était joueur autonome avec compensation.

De la Rose a disputé 55 matchs avec le Tricolore la saison dernière, amassant quatre buts et huit mentions d’aide pour 12 points.

Repêché en deuxième ronde en 2013 par le CH, il a pris part à 119 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il a amassé 19 points, dont huit buts, pendant cette période.

Plus tôt cette année, il a aidé la Suède à remporter la médaille d’or au Championnat du monde de hockey. Il a obtenu un but et une aide en 10 matchs pendant le tournoi.