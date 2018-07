C'est la guerre entre Alexandra et Joanie d'Occupation double

Alexandra, que l’on a connue comme la fille «yogi et zen» d’OD Bali, s’est tournée vers Instagram pour exprimer son malaise vis-à-vis une ancienne collègue à l’écran, Joanie.

Les deux ex-candidates vont toutes deux collaborer à l’émission OD+ en direct, mais il semble que Joanie ne soit pas prête à pardonner certaines choses à la belle brune.

C’est en voulant identifier Joanie dans une publication qu’Alexandra s’est rendu compte que la personne la plus controversée de l’édition balinaise d’OD 2018 l’avait bloquée. Tout porte à croire que le temps n’a pas guéri les vieilles blessures et que le conflit perdure entre les deux candidates!

Alexandra semble toutefois prête à mettre de l’eau dans son vin et a tendu un rameau d’olivier à Joanie.

«Je ne suis pas une personne qui est très très rancunière dans la vie. J’oublie vite parce que je pense que ce n’est pas beau de vivre avec de la haine et un moment donné, on peut-tu en revenir, ça fait un an. Si jamais vous la voyez, dites-lui qu’elle me débloque», indique-t-elle sur Instagram.

Alexandra a terminé sa «story» avec un message qui s'adresse directement à Joanie.

«Joanie si tu vois ce 'story', je le fais pour toi, je le fais pour qu'on puisse peut-être mettre nos différends de côté. On n'est peut-être pas obligées de s'aimer, mais on n'est pas obligées de se détester non plus. En plus on va travailler ensemble sur OD+ j’espère que ça va bien aller», conclut-elle à ce sujet.

