Kim Boutin rencontrera ses fans à Laval

Triple médaillée et porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des récents Jeux olympiques de Pyeongchang, la patineuse de vitesse Kim Boutin sera à la Place Bell de Laval, ce samedi, pour patiner et rencontrer les amateurs. Elle sera accompagnée de plusieurs autres membres de l’équipe de courte piste, dont Samuel Girard et Charles Hamelin.

«Nous avons hâte de rencontrer les gens de Laval qui nous ont suivi et encouragé au cours des dernières années et lors des derniers Jeux olympiques, a mentionné Boutin, par voie de communiqué. On espère vous y voir le samedi 7 juillet, pour vous démontrer toute la beauté de notre sport et inspirer les plus jeunes à essayer le patinage de vitesse sur courte piste!»

Les membres de l’équipe nationale féminine et masculine présenteront tout d’abord leurs habiletés sur la glace de dimension olympique de la Place Bell lors d’un entraînement ouvert au public de 10h à midi. Puis, entre midi et 13 h, les athlètes rencontreront les partisans pour une séance d’autographes.

Cet événement est présenté alors que l’équipe nationale s’entraîne tout l’été sur la glace de la Place Bell en raison de travaux à leur centre national situé à l’aréna Maurice-Richard de Montréal.