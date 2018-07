Plus d’un siècle plus tard, on tergiverse encore sur l’identité de l’inventeur du ventilateur. Peu importe qui a fait la trouvaille en premier dans les années 1880, ce qui étonne est que l’idée était géniale puisque 140 ans plus tard, il n’a pas beaucoup changé. Petit moteur branché à une hélice et, comme c’est le cas depuis des décennies, les magasins se vident lorsqu’arrivent les canicules. Peu d’appareils dans un laps de temps aussi bref disparaissent des tablettes aussi soudainement. Chez nous, on est généralement bien préparés à combattre le froid, mais on l’est beaucoup moins face à la chaleur. Comme si on n’y croyait pas encore. D’ailleurs, dans les conversations, observez que lorsqu’on parle du froid c’est avec certitude : « Y fait frette en ta... ». Quand on parle de la chaleur, on y va davantage avec la forme interrogative : « Non, mais y fait-tu chaud en ta ? ».

Si on observe la construction des édifices au fil des ans, on peut se demander pourquoi les grands immeubles commerciaux, résidentiels et hôteliers sont depuis longtemps dotés de système d’air conditionné, alors que plusieurs de nos hôpitaux à peu près du même âge ne le sont pas. Bizarre.

Les grandes chaleurs sont plus nombreuses qu’on le croit pendant nos étés et même à l’automne. Vingt-cinq degrés, ce n’est pas la canicule, mais c’est tout de même trop chaud et très inconfortable pour quelqu’un qui sort d’une opération ou qui est en difficulté de santé, et s’il est des gens qui ont besoin d’être à la bonne température, c’est bien les gens fragiles ou en souffrance.

La climatisation n’est pas un luxe au Québec, c’est une nécessité. Une dizaine de morts depuis une semaine. C’est pas rien.

Rapport préliminaire de la Coupe du Monde de soccer : 157 blessures graves aux jambes toutes guéries en 15 secondes.

Lu sur Facebook : « Tout le monde sait que pendant la canicule, il faut bien se déshydrater. » Ben oui, tout le monde sait ça.

Avez-vous remarqué ? C’est dans les pays chauds qu’on se gèle le plus.

Un dessin sur ton corps, c’est tatoué.

Costco vient de sortir ses souffleuses.

Qui n’a pas l’air conditionné ? Les malades et les pauvres.