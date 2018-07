Le Fonds de solidarité FTQ affiche un rendement de 7,5 % et des profits de 1 milliard $

MONTRÉAL – L’action du Fonds de solidarité FTQ vaut désormais 40,73 $, en hausse de 1,41 $ comparativement à janvier 2018 et de 2,85 $ par rapport à juillet 2017. Son rendement annuel s’est établi à 7,5 %.

De plus, les profits du Fonds ont atteint 1 milliard de dollars et son actif net a augmenté à 14,3 milliards, a-t-on annoncé jeudi matin.

Le Fonds qui compte 667 417 actionnaires-épargnants a indiqué que les bons résultats s’expliquent par le rendement de 14,1 % du portefeuille de capital de développement dans les entreprises québécoises, mais aussi par les titres privés et fonds spécialisés (14,4 %), ainsi que par les titres cotés de ce portefeuille (13 %).

«Notre proximité [avec les] entreprises d'ici nous permet non seulement d'investir dans celles qui ont des projets de croissance, mais de les soutenir lorsqu'elles veulent innover, exporter et se moderniser. Encore cette année, nous pouvons dire que c'est payant d'investir au Québec», a déclaré Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds.

Le Fonds dit contribuer à la création et au maintien de 194 746 emplois en étant partenaire de 2839 entreprises. Au cours de son exercice financier, près de 1,1 milliard de dollars ont été investis en capital de développement auprès d'entreprises à impact économique québécois.