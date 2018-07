Le savoir-vivre a foutu le camp du Québec

Je sais que je risque d’avoir l’air ancienne bien que j’aie tout juste 45 ans, mais je trouve effrayant qu’ici au Québec les bonnes manières n’aient plus droit de cité. On dirait que personne n’a envie de faire le moindre effort pour tenir une porte derrière soi ou encore de saluer les gens quand ils entrent dans un lieu public restreint. C’est tout juste s’ils tendent la main quand on leur présente quelqu’un. Ma pauvre mère doit se retourner dans sa tombe.

J’essaie d’inculquer ces bonnes manières à mes enfants, mais quand ils observent les gens qu’ils rencontrent, ils s’empressent de me dire qu’ils sont les seuls qu’on oblige à faire ça. Comment les convaincre de l’importance du civisme ?

La seule manière de river ce clou, c’est de ne pas lâcher. Le civisme fait partie de ces choses qui ont l’air sans importance quand on est jeune, mais qui prennent de la valeur avec l’âge. Plus vous allez tenir bon, plus l’habitude va s’imprimer en eux.