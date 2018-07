Le soleil profite à Sonny Michaud

Sonny Michaud a dû patienter plus longtemps qu’il l’avait prévu avant de savourer un premier titre sur le circuit Canada Pro Tour, mais finalement, l’attente en aura valu la peine. Le golfeur de Neuville a mis la main sur le titre de l’Omnium Bâton Rouge, jeudi, devant famille et amis au club de golf Cap-Rouge.

Le golfeur affilié au club de golf La Tempête a remis une carte de 65 (-6) jeudi, en ronde finale, pour terminer cet événement de 36 trous avec un cumulatif de -9, deux coups sous ses plus proches rivaux Vaïta Guillaume et Turner Southey-Gordon.

Photo Jean-François Desgagnés

« Ça faisait longtemps que je l’attendais celui-là. Ça fait un bout que je joue super bien et de le faire à Québec devant plein de gens que je connais, ça rend la chose encore plus spéciale », a mentionné Michaud dont le dernier titre remontait à 2014, aux États-Unis.

Michaud a d’ailleurs tenu à remercier sa mère, Sylvie, qui a agi à titre de caddie pour lui jeudi.

Photo Jean-François Desgagnés

« S’il y en a une qui mérite cette victoire, c’est elle. C’est mon agente, mon psychologue sportif. Elle me soutient tellement et j’étais très content de l’avoir avec moi. »

Motivé par Lévesque

Sans le vouloir, son rival Dave Lévesque a réveillé l’ours qui dormait jeudi après-midi. Le golfeur québécois a joué -5 sur le premier neuf seulement pour prendre la tête provisoire avec un cumulatif de -8.

« Quand je l’ai vu passer cinq en bas après le premier neuf, je me suis dit : non, c’est pas vrai. Ça va m’en prendre plus. Dave m’a traîné et a sorti le meilleur de moi », a-t-il raconté.

Et ce n’est pas peu dire. Michaud a entamé le neuf de retour avec quatre oiselets consécutifs pendant que Lévesque connaissait quelques difficultés, jouant +3 sur les neuf derniers trous pour terminer sixième avec un cumulatif de -5.

Cette dose de confiance vient à point pour Michaud d’ailleurs, qui participera à la qualification du lundi en vue de l’Omnium canadien RBC, le 23 juillet prochain.

« Je suis à 18 trous de jouer sur le PGA Tour. Mon jeu est super bon et je vais aller dans le Maine quelques jours avant pour rapporter des pointages bas afin de me préparer. Mon focus est de jouer sur le PGA. »

Bédard se reprend

De son côté, le favori local et bon ami de Sonny Michaud, Pierre-Alexandre Bédard, a connu une bien meilleure journée que la veille, jeudi. Membre du club de golf Cap-Rouge depuis cinq ans, il a remis sa meilleure carte à vie sur ce parcours avec un 66 (-5) pour finalement terminer à égalité au huitième rang avec un cumulatif de -4.

« Je suis très satisfait de ma ronde d’aujourd’hui et je ne peux qu’être satisfait de ma ronde de jeudi aussi. Lors de mes deux rondes, j’ai atteint 17 verts en coups prescrits, mais jeudi, les roulés ne tombaient pas. Ça arrive », a mentionné le champion canadien en titre.

Omnium Bâton Rouge: Classement final