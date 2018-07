Les primes des médecins en hausse malgré la controverse

« On pense que cet argent aurait pu servir à donner de l’air au système de santé, aux infirmières, etc. », dit la Dre Isabelle Leblanc.

Le regroupement a fait signer une pétition pour dénoncer les hausses. Elle espère avoir ouvert le dialogue et estime que les fédérations médicales doivent faire preuve de plus d’ouverture aux membres en désaccord.

La controversée prime jaquette de 66 $ versée aux internistes chaque fois qu’ils enfilent leurs vêtements de protection pour voir un patient continue d’être facturée, mais devrait disparaître dans les prochains mois.

« On espère que ça va passer à la fin de l’été si on a de la chance », dit la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francœur.

Cette dernière avait elle-même annoncé la fin de cette prime en mars dernier. À l’époque, elle était en négociation avec le gouvernement pour une entente sur le rattrapage salarial. Elle avait indiqué que certains actes jugés moins essentiels seraient revus, y compris la prime jaquette qui avait été révélée par notre Bureau d’enquête.

Pas pour tous

Seuls les internistes ont droit à un montant de 66 $ lorsqu’ils enfilent les gants, la jaquette et parfois le masque pour visiter les patients atteints de certaines maladies comme la gastro ou l’influenza. Ni les infirmières ni les préposés aux bénéficiaires n’ont droit à de telles primes pour voir les mêmes patients placés en isolement.

Diane Francœur reconnaît que l’abolition de la prime jaquette prend un certain temps. « C’est compliqué les ententes », dit-elle. Certaines modifications peuvent prendre jusqu’à un an et demi avant d’avoir fait tout le cheminement et être approuvées par le ministère.

La Régie de l’assurance-maladie du Québec a versé huit millions de dollars pour la prime jaquette depuis trois ans. L’argent récupéré pour l’abolition de la prime devrait être réparti sous une autre forme pour les médecins traitants.