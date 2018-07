Les quatre P pour réussir son entrevue d’emploi

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

L’appel tant espéré est arrivé ; le moment et le lieu de l’entrevue sont soigneusement inscrits au calendrier. Maintenant, comment s’assurer de briller pendant cet entretien décisif ? En pratiquant les quatre P : la Préparation, la Pratique, la Présence et la Participation.

La préparation

Pour mettre en valeur son intérêt pour le poste, on commence par mener sa petite enquête afin de recueillir un maximum d’information sur l’organisation. On visite son site Web pour consulter l’énoncé de mission et de valeurs, la structure, les activités et les nouvelles récentes la concernant.

Il est aussi primordial de réfléchir aux liens entre son parcours et les exigences de l’emploi.

Pour ce faire, on rédige quelques listes :

* nos réalisations professionnelles ou personnelles qui démontrent notre capacité à remplir les fonctions convoitées ;

* les situations où l’on a agi en conformité avec les valeurs de l’entreprise qu’on souhaite intégrer ;

* nos propres valeurs, intérêts et points forts, en notant ce que ces caractéristiques apporteront à l’équipe de travail ;

* ce qu’on aimerait apprendre à propos de l’organisation, au cas où l’on nous inviterait à poser de telles questions.

La pratique

À partir des éléments recueillis à l’étape de la préparation, on tente ensuite d’anticiper les questions qui nous seront posées et de préparer des réponses.

Simuler une entrevue menée par un proche, la filmer, puis la regarder d’un œil critique est une bonne façon de s’exercer à parler de soi et de perfectionner sa capacité à communiquer.

La présentation

Il est question ici de l’apparence, qui constitue une dimension cruciale de l’impression donnée par un candidat.

À cet égard, voici quelques éléments auxquels porter une attention particulière :

* les vêtements et les accessoires (un truc : imaginer qu’on s’habille pour jouer le rôle du recruteur) ;

* l’attitude (sourire, établir le contact visuel) ;

* la posture et le langage non verbal (se tenir le dos droit, éviter de croiser les mains et les jambes).

Ici aussi, la simulation d’entrevue filmée est utile pour identifier les aspects à peaufiner.

La participation

Ce dernier « P » souligne l’importance d’être pleinement concentré sur l’entrevue pendant son déroulement. Quelques astuces en la matière :

* éteindre et ranger son téléphone en arrivant sur les lieux de l’entretien ;

* prendre des notes à la main (prévoir papier et crayon !) ;

* écouter attentivement les questions et demander au recruteur de les reformuler si nécessaire (bonus : on gagne ainsi quelques secondes de réflexion) ;

* prendre au besoin quelques secondes pour réfléchir à sa réponse ;

* formuler des réponses directes, sur un ton posé ;

* garder à l’esprit que toutes les questions du comité de sélection, même étranges ou désagréables, ont leur raison d’être.

Et en guise de touche finale, quelques jours après l’entretien, on envoie au recruteur un mot de remerciement par la poste ou par courriel. On prend soin d’y rappeler brièvement ce qui fait de nous le candidat idéal. Bon succès !