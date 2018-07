Métier : critique d'humour - 2e partie

Reprenons là où nous nous sommes laissés hier...

Je proposais que nous étions mûrs, en tant qu'industrie, pour inclure dans notre écosystème de véritables critiques d'humour dont le métier serait, précisément, de consommer, d'analyser et de critiquer des oeuvres humoristiques.

Pas de critiquer un spectacle de temps en temps entre deux papiers sur des pièces de théâtre, trois d'expositions et deux films d'auteurs. De l'humour et seulement de l'humour, à la manière du Guardian en Angleterre et du New York Times aux États-Unis.

Pourquoi ? Parce que l'offre culturelle humoristique est tellement généreuse et diversifiée qu'avoir quelques points de repère légitimes pourraient drôlement bien guider le public.

Parce qu'on vit un âge d'or au niveau de la création.

Parce que l'industrie fait non seulement beaucoup d'appelés, mais aussi beaucoup d'élus, même si ceux-ci ne jouissent pas des mêmes conditions financières que leurs collègues issus des années 1990.

Parce qu'après 35 ans, l'industrie de l'humour est bien enracinée.

Parce qu'après 35 ans, elle mérite des observateurs qui la prennent au sérieux.

Un besoin exprimé par les membres de l’industrie et un signe de maturité

Ce qui m’avait le plus surpris lors de ma recherche doctorale est que plusieurs membres de l’industrie, des gestionnaires principalement (agents, gérants, producteurs), espéraient qu’un jour un ou une réelle critique apparaisse dans le milieu.

Pourquoi, me demanderez-vous ? Les raisons étaient nombreuses. Certains trouvaient les journalistes trop complaisants, trop proches des artistes ou des entreprises qui les hébergent en production ou en gérance, donc facilement porter aux jugements positifs gratuits.

D'autres reprochaient à certains critiques culturels de maintenir une attitude élitiste envers les humoristes, les dénigrant sur la simple base de leur discipline (on en a d'ailleurs eu la preuve encore récemment avec Mario Girard de La Presse+).

D'autres espéraient obtenir un coup de main pour les aider à séparer le bon grain de l’ivraie. C’est vrai que la faune artistique est extrêmement riche et que les gestionnaires espèrent tous trouver la meilleure combinaison d’artistes parmi la foule de candidats et candidates.

Finalement, il y avait aussi ceux qui y voient un signe de maturité du développement de l’humour comme forme artistique. Ils plaidaient que, si l’humour se veut être aussi légitime que la danse et le théâtre, il se doit de se plier aux mêmes rituels d’évaluation.

Avantages et inconvénients d’incorporer un ou des critiques d’humour à l’écosystème

Avouons-le, le terme « critique » fait un peu élitiste. Il existe d’ailleurs tout un débat sur la place des critiques culturels dans un monde de plus en plus en vitesse grand « V » sur le chemin de la démocratisation de la culture.

Et j’admets qu’avec la grande popularité de l’humour au Québec, s’afficher ouvertement comme critique exige une forte estime de soi et une bonne dose de confiance en ses capacités à porter des jugements justes et appuyés.

Idéalement, il en faudrait plus d’un ou une, question de diviser la pression sociale sur plus d'un individu. Il serait injuste pour le milieu que celui-ci dépende des humeurs d'une seule et même personne. Ça serait pas mal dictatoriale comme démarche.

Mais quels médias seraient prêts à employer un réel critique d’humour qui ne ferait que cela comme métier ? Sur quelles bases serait-il engagé ? Quelles en seraient les critères de sélection ?

C'est tout un pari.

Déjà que le Journal me prête un blogue sur l’industrie de l’humour est innovateur en soi...

J'ai quand même ma petite idée sur ce qu'on devrait espérer d'un ou d'une critique de l'humour.

Tout d'abord, cette personne devrait posséder d'excellentes connaissances du milieu, comment le milieu s'est développé, quelles sont les figures qui ont façonné les grands modèles artistiques que l'on connaît, etc. En d'autres mots, bien comprendre d'où il vient pour analyser où il s'en va.

Ensuite, cette personne devrait avoir de bonnes antennes alignées sur ce qui se passe en ce moment, et pas seulement chez les « stars» de la discipline, mais d'abord et surtout concernant les tendances qui se développent dans les soirées à concepts, dans les festivals de la relève, chez nous tout comme aux États-Unis et en France - car les concepts artistiques ont de moins en moins de frontières pour les retenir.

Finalement, cette personne ne devrait pas appartenir ou avoir appartenu à une entreprise de l'humour, afin de réellement communiquer ses opinions à partir d'une position neutre dans les rapports de force de l'écosystème.

Je sais que le tout forme une liste assez exigeante, mais je crois que cette personne existe et qu'elle n'est pas la seule de son espèce.

La critique dont vous êtes le héros

Et si je vous passais la parole sur le sujet ? Après tout, le public n’est-il pas le meilleur juge ?

Alors je vous lance ce petit défi : envoyez-moi votre propre critique des spectacles d’humour auxquels vous assistez, qu'ils aient lieu dans de grands amphithéâtres ou dans un bar de quartier. J’en ferai une série de billets triés par artistes et, avec votre permission, citerai plusieurs d’entre vous.

Ensemble, peut-être pouvons-nous lancer une nouvelle forme de critique de l’humour ?

Commentateurs haineux et « détesteurs » professionnels de l’humour, SVP, vous abstenir.

christelle.pare@quebecormedia.com