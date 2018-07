Nicaragua: opération policière meurtrière au nord-ouest du pays

Une opération menée par la police et des hommes armés dans le nord-ouest du Nicaragua a fait un mort, selon une ONG, et trois, selon un prêtre catholique, alors que le pays est secoué par de violentes manifestations depuis deux mois et demi.

Alvaro Leiva, un responsable de l’Association nicaraguayenne pour les droits de l’homme (ANPDH), a d’abord annoncé le décès de Dany Lopez, 21 ans, touché par des tirs alors qu’il participait au blocage d’une route dans la localité indigène de Sutiaba, à proximité de la ville de Léon.

Deux autres jeunes, Junior Nuñez, 22 ans, et Alex Vazquez, 24 ans, sont morts dans des circonstances similaires, a ensuite indiqué à l’AFP le curé de Léon, Victor Morales. Le père Morales a également confirmé le décès de Dany Lopez.

« Il y a beaucoup de tension et nous avons confirmé au moins trois décès », a déclaré le prêtre.

Après avoir abandonné la barricade, Nuñez et Vazquez « se sont réfugiés dans une maison », où la police est entrée et les a abattu, a détaillé le père Morales.

Ce nouvel épisode de violence a également fait 22 blessés et 14 personnes ont été arrêtées, dont un enfant de 12 ans, d’après les manifestants.

Le Nicaragua est secoué depuis deux mois et demi par une vague de manifestations contre le président Daniel Ortega, accusé d’avoir instauré une dictature avec son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, mais aussi de népotisme et de diriger la répression en cours, qui a fait selon les bilans entre 220 et 309 morts ainsi que 1500 blessés depuis le 18 avril.

Ces manifestations et ces heurts interviennent alors qu’un groupe d’experts de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a commencé mardi, dans le cadre d’un mandat de six mois, à enquêter sur les violences.

Daniel Ortega, ex-guérillero de 72 ans, est au pouvoir depuis 2007 après un premier mandat de 1979 à 1990. L’opposition, soutenue par l’Église catholique, qui assure une médiation avec le pouvoir, exige qu’il organise des élections anticipées en mars 2019 au lieu de 2021.