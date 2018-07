Primes aux médecins : l’opposition critique unanimement leur augmentation

L’opposition officielle à Québec déplore unanimement l’augmentation des primes versées aux médecins, d’autant plus qu’elles n’améliorent en rien l’accès aux soins, clame-t-elle.

Notre bureau d’enquête révélait jeudi matin que plusieurs primes des médecins spécialistes ont augmenté depuis la plus récente entente sur le rattrapage salarial, conclue entre le gouvernement Couillard et la FMSQ, en mars dernier.

«L’article [du Bureau d’enquête] démontre que la dernière entente est un véritable affront pour l’ensemble des Québécois», a indiqué d’entrée de jeu la critique en matière de santé au PQ, Diane Lamarre, en entrevue à l’Agence QMI.

Ces primes sont un «affront» d’autant plus que la qualité des services n’a pas augmenté, analyse-t-elle.

«De toute évidence, ce que ça montre, c’est qu’il n’y a pas de valeur ajoutée, pas de garanties de services qui ont été attachées avec le 4 milliards $ qui ont été promis aux spécialistes pour les huit prochaines années. C’est carrément indécent», a-t-elle dit.

Indécence

Des propos qui ont trouvé écho chez le député caquiste Éric Caire.

«Souvenez-vous du premier ministre [Philippe Couillard] et du ministre de la Santé [Gaétan Barrette] qui nous ont dit que, grâce à cette entente, les services directs à la population seraient augmentés significativement. Or, on se rend compte aujourd’hui que la seule chose qui a augmenté significativement, c’est le salaire des médecins», a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

«On patauge dans l’indécence totale avec le gouvernement de docteurs libéral», a-t-il résumé.

Enveloppe globale

Pour sa part, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, a tenu à rappeler que l’augmentation des primes ne change rien à la rémunération globale des médecins spécialistes.

«[Les salaires sont payés à partir d’]une enveloppe fermée. On a bien beau appeler ça des primes, on pourrait simplement augmenter le tarif de la consultation, ça reviendrait au même», a-t-elle indiqué, dans une entrevue à LCN.

Au cabinet de Gaétan Barrette, on renvoie la balle aux médecins, en indiquant que «c'est la prérogative de la FMSQ de distribuer les enveloppes aux associations et à celles-ci d'en établir les modalités».

- Avec la collaboration de François Cormier, TVA Nouvelles