Que risquez-vous si vous faites pousser 4 plants de pot chez vous?

Snake-Mike (vous savez, mon ami consommateur qui tient à son anonymat en attendant la légalisation) fume du cannabis depuis qu’il a 15 ans. Mais ce n’est pas que récemment qu’il a découvert les joies de l’horticulture. En plus de ses courgettes, haricots, tomates et poivrons, il a récemment été tenté d’ajouter un petit plant de cannabis à son jardin urbain.

L’idée a commencé à germer (je sais, c’est lourd comme jeu de mots) lorsque le gouvernement fédéral à annoncer que les Canadiens pourraient faire pousser jusqu’à quatre plants à la maison.

Adolescent, Snake-Mike a déjà tenté de faire pousser du pot discrètement sur le terrain de ses parents. Ça n’a pas pris de temps pour que son père, Papa Snake, qui n’en était pas à son premier tango, reconnaise la plante interdite.

«Il manque d’eau et de lumière, ton plant», a alors expliqué le patriarche, soucieux de transmettre son savoir à sa progéniture.

Mais même avec les conseils du vieux sage, fiston n’était juste pas encore prêt à assumer ses responsabilités. La plante a rendu l’âme. Ce fut la fin de la carrière de master grower de jeune Snake-Mike.

L'adolescent est depuis devenu un homme et le désir de faire pousser des choses est revenu dans sa vie.

Il s’adonne donc aujourd'hui au jardinage à temps partiel. Il mange bio aussi en plus de s'intéresser à la provenance de ses aliments, de boire du Kombucha et de s'inventer une allergie au gluten comme tout le monde.

Il aimerait bien cultiver un petit plant de pot, le bichonner, le voir grandir, être ému à la vue des premières cocottes, et rouler son premier joint avec le regard digne d'un cultivateur à sa première moisson.

Mais voilà. Même si Ottawa autorisera la culture à domicile, Québec a dit non.

Voici ce que la loi provinciale adoptée à la mi-juin dit :

«Il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Cette interdiction de culture s’applique notamment à la plantation des graines et des plantes, la reproduction des plantes par boutures, la culture des plantes et la récolte de leur production.»

La province, tout comme le Manitoba, martèle que sa juridiction l'emporte sur le fédéral. De son côté, Ottawa ne se cache pas pour dire que si un Snake-Mike se décidait à amener la cause devant les tribunaux, il serait possible que les juges tranchent en faveur de notre horticulteur rebelle.

Un beau débat constitutionnel en vue!

Une fois que c’est dit, la question que Snake-Mike se pose est: qu'arrivera-t-il s'il décidait de faire pousser, discrètement, un petit plant de pot après le 17 octobre?

«J'ai des amis qui brassent leur propre bière, je ne comprends pas pourquoi on me refuse le droit à l'auto-production alors que la verte subtance sera légale», s'insurge mon ami qui ne dit jamais «verte substance» dans la vraie vie mais je le soupçonne de vouloir bien paraitre sur mon blogue.

Québec a prévu ceci:

«Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa en faisant la culture de quatre plantes de cannabis ou moins dans sa maison d’habitation commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.»

Ok, mais si c’est autorisé au fédéral, de qui relève le Code criminel, ce n’est donc pas un crime, right?

J’ai posé la question à Xavier Cormier-Lassonde, avocat en droit criminel qui a défendu plusieurs accusés dans des causes reliées à la possession de stupéfiant.

«La personne n’aura pas de «casier judiciaire» dans le sens où vous l’entendez, m'a-t-il expliqué. C’est-à-dire qu’elle pourra répondre par la négative aux questions généralement posées sur le passé criminel d’un individu dans les divers formulaires. De plus il n y aurait rien de visible aux douanes.»

«Cependant, un dossier de Cour demeurerait visible, précise-t-il. Donc un employeur, ou un journaliste, qui voudrait faire une enquête de moeurs sur cette personne pourrait quand même voir qu’elle a fait poussé du pot a la maison, en consultant le greffe.»

Vous ne le savez peut-être pas, mais les journalistes, entre autres, peuvent consulter le plumitif pour obtenir des informations sur les gens. Tout le monde peut avoir accès à ces informations, mais ce n’est pas gratuit.

En quelques clics, je peux savoir si vous avez eu des contraventions pour excès de vitesse, notamment. Par exemple, je peux voir que Snake-Mike s’est fait pincer en roulant 115 km/h dans une zone de 90, le 12 mai 2015, à La Tuque. Petit rebelle, va!

Mais donc, personne n'ira en prison pour avoir fait pousser trois plants de pot?

«Le juge ne peut pas envoyer quelqu’un en prison en vertu de cette loi, ajoute Me Cormier. Cependant, comme pour la plupart des amendes, le non-paiement de celle-ci pourrait avoir pour conséquence d’aller purger une peine de prison pour non-paiement.»

Voilà, maintenant vous le savez.

Pourquoi Québec refuse-t-il qu’on fasse pousser notre pot?

Certains croient que la province veut interdire la culture à domicile pour permettre à la Société québécoise de cannabis de faire plus d’argent.

Je crois plutôt que ce sont les pressions des associations de propriétaires de logements qui ont fait pencher la balance. Ils craignent que ce type de culture endommage leurs immeubles .

C'est effectivement une préoccupation légitime. Mais au dernier Lift cannabis expo, j’ai vu que des entreprises commençaient à commercialiser des sortes de caissons pour faires pousser des plants en culture hydroponiques avec de la lumière. Une fois la boîte fermée, aucune odeur n’est perceptible.

Photo Annabelle Blais

Je ne sais pas si cette boîte est la solution au problème. La culture en extérieur serait un compromis, mais la ministre Lucie Charlebois s’inquiète que des enfants tombent là-dessus. Mais à ce compte, je souligne que les feuilles des plants de tomates sont très toxiques et ce serait dangereux qu’un enfant en mange.

Je ne veux pas vous faire peur, mais peut-être même qu'un plant de pot se trouve DÉJÀ dans votre voisinnage. Une personne déambulait dans les rues de Montréal hier lorsqu'elle a fait une découverte. Elle a croqué ce cliché. Ça ressemble drôlement à un plant de pot. L'escouade verte la plus badass est dans Rosemont-La-Petite-Patrie, gang!

L'escouade verte rebelle

Je rappelle aussi que les personnes qui ont une prescription de cannabis thérapeutique peuvent déjà cultiver du pot et pourront continuer de la faire. Santé Canada permet même de faire affaire avec un tiers qui peut s’occuper de la production. Ça se fait déjà et la planète n’a pas (encore) arrêté de tourner.

Alors Snake-Mike, vas-tu défier la loi et faire pousser du pot? Seras-tu le visage de la rébellion en contestant la loi devant les tribunaux, tel un Che Guevara du quatre papiers?

Une histoire à suivre...



Le buzz de la semaine

On compte maintenant un producteur de plus au Québec! Medican Organic a obtenu son autorisation de Santé Canada, ce qui en fait le 8e producteur québécois. Ses serres sont installées à Valleyfield.

Medican est la filiale québécoise de The Green Organic Dutchman inc. (TGOD) qui produit du cannabis biologique en Ontario. TGOD va investir 150M$ au Québec et souhaite créer jusqu’à 150 emplois en favorisant l’embauche locale, m’avait fait savoir la compagnie en janvier dernier. Un de leur VP est David Bernard-Perron, un Québécois qui a déjà été cultivateur en chef pour un producteur de Colombie-Britannique.

Par ailleurs, Aurora vient d’obtenir son permis de vente pour son site à Pointe-Claire. Elle avait déjà obtenu son permis de culture en octobre dernier.

Le badtrip de la semaine

La Police provinciale de l’Ontario a mis en garde les résidents de la ville de Kirkland Lake contre des gummies bears au pot en circulation. La police a ouvert une enquête et a déjà réalisé une saisie de bonbons contenant du THC.

C’est évidemment très sérieux. Personne ne veut que des enfants mangent ces gummies.

Je ne veux pas rire de la situation, mais mon collègue qui m'a envoyé le lien pour cet article a ajouté que si quelqu'un mangeait ces bonbons, il pourrait ressembler à cette vidéo. Je ne pouvais garder cette perle juste pour moi.