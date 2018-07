Quoi voir à Montréal complètement cirque

Des acrobates, clowns et jongleurs prendront d’assaut la métropole jusqu’au 15 juillet dans le cadre de Montréal complètement cirque. Voici une sélection de spectacles à voir dans les prochains jours au festival.

Spectacles gratuits

«Truck Stop : la grande traversée»

Après être passée par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, la troupe d’artistes Machine de Cirque est de passage à Montréal avec «Truck Stop», un spectacle présenté dans le cadre d’un «road trip» transcanadien. Les cinq artistes circassiens et le musicien qui les accompagne utiliseront leur incroyable remorque dépliable pour épater les spectateurs un peu partout au pays.

Les quatre représentations se dérouleront à Longueuil, au parc de la Promenade Bellerive et à la Tohu. *Le 7, 9, 14 et 15 juillet.

«L’Envers»

Le duo canado-suisse de la compagnie Ici'Bas fondée en 2015 par l’artiste de cirque accompli Mathias Reymond et l’interprète en danse contemporaine Christine Daigle présentera ce spectacle ambulant sans artifices. Utilisant comme principaux accessoires une simple piste de tapis gazon, une bombonne de gaz et des haut-parleurs, le couple adopte un style très minimaliste mélangeant cirque et danse et complémenté par une mise en scène de Julien Brun. *Du 6 au 15 juillet.

«Phénix»

L’événement estival présente cette année une création originale en plein centre-ville avec «Phénix», un spectacle conçu et mis en scène par Anthony Venisse. L’artiste de cirque qui a notamment travaillé avec le Cirque du Soleil propose ici une succession de scènes offertes par des dizaines d’acrobates experts en hautes voltiges, jonglerie et roue Cyr prenant place dans une énorme piste ronde qui permettra aux spectateurs de s’installer tout autour de la scène disposée aux Jardins Gamelin. *Du 5 au 15 juillet, sauf le 9, à 19h15 et 22h15 aux Jardins Gamelin.

Spectacles payants

«Espièglerie»

Le talentueux artiste clownesque Jamie Adkins présentera huit fois ce spectacle payant qui mélange avec adresse acrobatie, comédie et musique livrée sur scène par la tubiste Julie Houle pour une production qui risque de plaire autant aux enfants qu’aux adultes. L’artiste circassien qui a plusieurs fois collaboré avec le Cirque Éloïze s’est notamment produit en Europe, en Asie et en Océanie à travers les années. L’équilibriste et jongleur américain est établi au Québec depuis plus de 15 ans. *Du 6 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet à la Tohu.

«Un Poyo Rojo»

Deux talentueux interprètes clownesques, un vieux vestiaire de gym qui sent la sueur et un jeu de séduction pas comme les autres, voilà ce qu’«Un Poyo Royo» vous propose au Théâtre Centaur. Le spectacle est présenté depuis plusieurs années en Argentine et en Europe par un duo composé d’un danseur de formation devenu vedette sur internet et d’un ancien athlète maintenant travaillant comme artiste de la scène. *Du 10 au 14 juillet au théâtre Centaur.

«SisterS»

La troupe québécoise Les 7 doigts met en scène dans ce conte acrobatique l’histoire de deux sœurs victimes d’une malédiction les condamnant à rester dans une forêt enchantée. Leurs vies monotones seront bouleversées lorsqu’un prince fera son apparition dans leur monde magique. Le thème de la fraternité de ce spectacle est non seulement présent sur scène, mais aussi derrière grâce à l’envoutante musique de la regrettée Lhasa de Sela et le travail à la conception de deux de ses sœurs, Ayin et Miriam de Sela. *Du 8 au 21 juillet à 20h et le 14 juillet à 14h au Théâtre Outremont.

«Scotch & Soda»

L’ensemble Company 2 qui nous vient tout droit d’Australie débarque à Montréal non seulement avec une troupe d’acrobates de calibre international, mais aussi avec le groupe de musiciens multi-instrumentistes The Uncanny Carnival Band. Le résultat est un spectacle déchainé évoquant l’esprit du cirque et carnaval d’antan, une fête musicale un peu chaotique, mais assurément enjouée qui a déjà séduit de nombreux spectateurs à travers le monde. *Du 10 au 21 juillet à 20h et le 15 juillet à 16h au Théâtre Saint-Denis.

Soirées de quartier

Avec 75 artistes au sein de sa programmation extérieure, Montréal complètement cirque compte de nombreux spectacles gratuits pour toute la famille organisés à d’autres endroits que la rue Saint-Denis et le centre-ville de la métropole. Plus précisément, le festival organise une dizaine de soirées dans différents quartiers qui comprendront une certaine forme d’animation et au moins un spectacle de cirque.