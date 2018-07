Retour en Asie pour Sugar Sammy

Sugar Sammy poursuit sa conquête de la planète. L’humoriste profitera de l’été 2018 pour faire un saut en Asie, où il ne s’est pas produit depuis cinq ans.

Le 7 juillet, l’irrévérencieux Sugar Sammy offrira une prestation en Malaisie et, le 13, il sera de passage à Singapour.

Les 9 et 10 juillet, il participera en outre au tournage d’une émission spéciale de «Comedy Central : Stand Up, Asia!», au HGH Convention Centre, à Kuala Lampur, en Malaisie. L’épisode, auquel prendra part une brochette de comiques internationalement reconnus (Ahmed Ahmed, Aiko Tanaka, Victor Anastacio, Justin Rivera, Dwayne Perkins, etc.) sera par la suite diffusé dans 18 pays asiatiques.

«Je suis très heureux de retourner donner des spectacles en Asie après cinq ans d’absence. J’imagine que je n’ai encore insulté personne de ces pays au point où ils ne veulent plus me revoir!», a blagué Sugar Sammy dans le communiqué annonçant ce nouveau droit de sa tournée, jeudi.

Après un hiver et un printemps à sillonner l’Europe, Sugar Sammy partagera son temps, à la rentrée, entre des événements corporatifs à Montréal et le Vieux-Continent. Il investira entre autres à nouveau l’Alhambra, à Paris, théâtre où il a multiplié les résidences depuis novembre dernier.