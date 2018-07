Selena Gomez a un truc surprenant pour s'entraîner n'importe où et n'importe quand

Selena Gomez a dévoilé qu’elle utilisait un truc bien simple, mais surprenant, pour s’entraîner à tout moment: des poids pour les chevilles.

C’est dans une série de photos partagées sur Instagram que l’on a pu apercevoir que la chanteuse de «Back To You» portait cet équipement fitness lors d’une journée à Disneyland.

Les clichés partagés par Selena Gomez ont fait énormément jaser, non seulement à cause du côté inusité des poids aux chevilles, mais parce qu’on peut la voir en compagnie de David Henrie, avec qui elle tenait la vedette dans l’émission Wizards of Waverly Place.