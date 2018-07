Un échange qui tourne au vinaigre

Il y a des échanges qui définissent la carrière d’un directeur général. Le 29 juin 2016, Marc Bergevin a fait ses adieux à P.K. Subban en l’échangeant aux Predators de Nashville contre Shea Weber. David Poile prenait le pari avec un défenseur plus jeune de quatre ans, mais plus controversé.

À court terme, le CH devait gagner cette transaction grâce à l’ajout d’un ancien capitaine et un défenseur doté d’une grande réputation. Deux ans plus tard, Poile n’a probablement pas de regrets. Avec Subban au sein de sa formation, les Preds ont atteint pour la première fois de leur histoire la finale de la Coupe Stanley en 2017 et ils ont gagné une première fois le trophée du Président en 2018. À Montréal, Weber a eu un impact rapide lors de sa première saison, mais des blessures ont miné sa deuxième campagne et ruineront en grande partie sa troisième saison.

29 juin 2016 : Le CH échange le défenseur P.K. Subban aux Predators de Nashville contre Shea Weber.

29 juin 2016 : Le CH échange le défenseur P.K. Subban aux Predators de Nashville contre Shea Weber.

9 novembre 2017 : Il rate un match en raison d'une blessure au genou droit.

4 janvier 2017 : À son retour à Nashville, il marque un but et obtient une passe dans un gain de 2 à 1 en prolongation du CH contre les Predators.

28 janvier 2017 : Il gagne le concours du tir le plus puissant (102,8 mi/h) au match des étoiles de Los Angeles.

29 janvier 2017 : Il participe au match des étoiles pour la division Atlantique.

9 avril 2017 : Le CH termine au sommet de la division Atlantique avec 103 points (47-26-9).

22 avril 2017 : Le Tricolore tombe dès le premier tour des séries, une élimination en six matchs contre les Rangers de New York.

5 octobre 2017 : Atteint par un tir de Jack Eichel, Weber se blesse à un pied, mais il termine la rencontre inaugurale de la saison 2017-2018.

19 décembre 2017 : Il déclare forfait pour la visite du CH à Vancouver. Il s'absentera finalement pour les 49 derniers matchs de l'année.

13 mars 2018 : Il passe sous le bistouri pour réparer une blessure aux tendons du pied gauche. Convalescence de six mois.

8 avril 2018 : Avec 71 points, le CH termine sa pire saison depuis 2000-2001 (70 points). Au classement général, le Canadien termine 28e avec une désastreuse fiche de 29-40-13.

19 juin 2018 : Il subit une arthroscopie afin de réparer une déchirure au ménisque du genou droit.

Il subit une arthroscopie afin de réparer une déchirure au ménisque du genou droit. 5 juillet 2018 : Le CH lève le voile sur la plus récente blessure à Weber. L’équipe annonce une absence de cinq à six mois pour Weber.

