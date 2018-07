[VIDEO] Un voyage inoubliable au Nouveau-Brunswick pour Camille DS et Guillaume St-Amand

En collaboration avec

Il y a quelques semaines, le couple d’influenceurs Camille DS et Guillaume prenait l’avion à destination du Nouveau-Brunswick. Leur voyage a été inoubliable.

Voici le récit de leur aventure et la vidéo qui l’accompagne. Les paysages sont à couper le souffle – gageons que ça vous donnera envie.

Il est cinq heures du matin. C’est le grand départ vers le Nouveau-Brunswick, un coin de pays qui m’est encore inconnu. J’ai voyagé dans plus d’une quinzaine de pays : c’est assez ironique de penser que je n’avais jamais mis les pieds dans l’Est du Canada. C’est donc avec beaucoup d’excitation que j’ai mis le cap vers cette nouvelle destination. Une de plus à cocher sur ma bucket-list!

Ce à quoi je m’attends? De magnifiques paysages, des rencontres avec des gens chaleureux et accueillants... sans oublier de déguster des fruits de mer! Comme à l’habitude, je suis déterminée à laisser l’inconnu me surprendre et je suis plus que prête à être émerveillée.

Voici six choses à faire si vous passez par le Nouveau-Brunswick cet été.

1- Boire une bière à la brasserie Four Rivers Brewery

Nous avons eu le privilège de visiter la Four Rivers Brewery et de découvrir toutes les étapes nécessaires à la préparation d’une bière savoureuse. La petite brasserie située à Bathurst est l’endroit parfait pour déguster une bière froide et pour passer du bon temps entre amis. L’entreprise est ouverte depuis seulement quelques mois et compte déjà quatre bières sur sa carte: blonde, ambrée, rousse et IPA noire. Nous avons succombé à la tentation de repartir avec deux caisses!

2- Visiter les chutes Pabineau

J’ai toujours été fascinée par les chutes. Je ne sais pas pourquoi, mais partout où je vais, je pars à leur recherche. Chasing Waterfalls, comme la chanson de TLC! Comme c’est gratuit et facile d’accès, c’est un endroit magnifique pour relaxer en écoutant le son de l’eau qui déferle devant nous. Suffit simplement de rêver et d’arrêter le temps.

3- Une sortie en mer avec des pêcheurs de homard

C’est assez impressionnant de vivre une matinée sur un bateau en compagnie d’une famille de pêcheurs. Les traditions familiales ne se sont pas perdues au Nouveau-Brunswick et je ne pouvais pas partir de là sans avoir vu les coulisses du métier de pêcheur. Ceux-ci se lèvent aux petites heures du matin et partent à la recherche des plus beaux et des plus gros homards. Chaque jour, ils sortent de l’eau entre 150 et 300 cages remplies de crustacés, puis font le tri pour s’assurer qu’ils ne gardent que les homards arrivés à maturité. L’équilibre des ressources naturelles est ainsi préservé, car les bébés et les femelles remplies d’œufs sont remis à l’eau.

4- Manger du homard (évidemment!)

Impossible de quitter la province sans manger une bonne guédille au homard. On cherchait LA place où aller, et on nous a fortement conseillé La Terrasse à Steve, située à l’entrée de l’Île Miscou. Ce restaurant est réputé pour ses fruits de mer. Quoi de mieux que de déguster un homard fraîchement pêché, assis sur une terrasse avec vue sur la marina?

5- Boire un latté au homard chez Grains de folie

Ben non, pas un vrai homard! Ce bistro est un incontournable pour les adeptes de café et de pâtisseries. Le barista s’amuse en faisant des dessins sur ses lattés avec la mousse de lait. Nous avons eu droit à un homard et à un lion dans nos tasses! Et que dire de leurs croissants... ils sont à s’en lécher les doigts, littéralement!

6- Faire un roadtrip jusqu’aux îles acadiennes : Miscou & Lamèque

Je suis tombée en amour avec le Nouveau-Brunswick pour sa simplicité, sa beauté naturelle, son charme, ses fruits de mer, ses habitants et leur accueil chaleureux.Malheureusement, on a manqué de temps pour visiter toute la province. Je me suis donc promis d’y retourner afin d’y découvrir les autres bijoux qui s’y cachent!

À très bientôt!

