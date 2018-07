[VIDÉO] Un ours fait une saucette dans un spa et c’est la chose la plus rafraîchissante que vous verrez aujourd’hui même si on sait tous que l’eau est chaude dans un spa

Avec une telle chaleur partout sur la planète, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir.

Parlez-en à cet ours qui, ne reculant devant rien, a jugé bon d’aller faire trempette dans les eaux tumultueuses (et chaudes, en principe) d’un spa situé dans la cour arrière d’une résidence californienne.

Capture d'écran / YouTube WPRI

Mark Hough, le propriétaire du domicile en question, a raconté à BuzzFeed News qu’il était tout bonnement en train de boire un verre à l’extérieur avec son épouse quand le gros mammifère poilu s’est pointé le bout du nez.

Après s’être précipité à l’intérieur de la maison en compagnie de sa femme et de ses chiens (pour des raisons évidentes), Hough est ressorti quelques minutes plus tard pour vérifier si le malencontreux visiteur avait quitté les lieux.

Quelle ne fut pas la surprise de l’homme d’alors constater que le quadrupède s’était confortablement installé dans son spa.

Capture d'écran / YouTube WPRI

Apparemment, l’ursidé (on commence à manquer de synonymes pour ours) s’amusait dans l’eau, jouait avec le cordon du thermomètre et «avait l’air adorable, même s’il était énorme».

Mais ce n’est pas tout!

Les images de la vidéo ne le montrent pas, mais Hough a aussi signalé à BuzzFeed que l’émule de Yogi (on commence vraiment à manquer de synonymes pour ours) avait bu le margarita qu’il avait renversé sur une table dans sa fuite, qu’il était grimpé dans un arbre et qu’il y avait fait une sieste de deux heures.

Capture d'écran / BuzzFeed

Il serait ensuite parti pour ne plus revenir.

Des voisins l’auraient toutefois aperçu dans les jours suivants.

Bref, ça n’arrive pas à tous les jours et heureusement qu’Internet existe pour nous relater de si belles histoires.

Fait amusant:

Sur le drapeau de la Californie, on peut apercevoir un ours.

(Mais il n’est pas dans un spa.)