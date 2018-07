Vin de la semaine: Super sauvignon américain!

Natoma 2014, Easton, Sierra Foothills, États-Unis

Prix : 26,10 $

Code SAQ : 882571

Alcool : 13,8 %

Sucre : 1,2 g/l

Note : *** ½ $$ ½

En cette semaine de la fête nationale de nos voisins américains, voici un blanc qui saura vous réconcilier avec les vins californiens, si d’aventure vous les trouvez trop riches ou trop boisés. Bref, détrompez-vous! On est ici en présence du pendant américain d’un bon blanc de Graves, à Bordeaux. Bien qu’il soit uniquement fait de sauvignon blanc, il n’en demeure pas moins bluffant par ses arômes de fleur blanche, de jasmin, d’herbes et de citron confit. C’est ample, énergique, précis et d’une pureté étonnante. À servir bien frais avec les fruits de mer ou seul à l’apéro.