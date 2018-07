Des aquariums de cocktails offerts dans un bar de Montréal et vous n’en reviendrez pas!

Si vous tripez sur les 10 L de sangria ou de mojito de La P’tite Grenouille de Montréal, vous serez plus qu’emballé par ce que la taverne festive Les Torchés a à vous offrir.

Le menu cocktail de l’établissement du Plateau-Mont-Royal offre le fishbowl.

Le fishbowl est un aquarium de cocktail de 80 oz à partager avec vos amis. Trois mélanges sont servis dans ce format: le Poisson rouge (sangria au vin rouge, cachaça, vodka, jus d’orange, 7Up et fruits), l’Eau douce (sangria au vin blanc, cachaça, jus d’orange, grenadine, 7Up et fruits) et finalement, le Marin anglais (thé glacé au thé noir, cachaça, cidre de pomme, citron et fruits).

Selon le compte Instagram de l’endroit, un mélange appelé Poisson volant existe aussi, dans lequel on retrouve des jujubes!

Si vous trouvez que 80 oz de ces mélanges, c’est beaucoup trop, vous pouvez également commander les formats «bocal» (40 oz) ou «méné» (20 oz). Les prix vont de 9 à 32 $, selon le format!

Cheers!

Les Torchés

74 avenue Mont-Royal Est

