BRUNEAU, Jean



À St-Eustache, le 3 juillet 2018, est décédé Jean Bruneau à l'âge de 91 ans.Époux de feu Diane Savignac, il laisse dans le deuil ses enfants Lysanne (Riccardo), Suzanne et Sylvie; ses petits-enfants Mathieu (Véronique), Emmanuelle et Béatrice (Alexandre); ses arrière-petits-enfants Jackson, Raphaëlle et Elliot, ainsi que sa soeur Francine (Conrad) et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le dimanche 8 juillet 2018, de 13h à 16h, suivi d'un hommage en sa mémoire.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 3e étage de l'Hôpital St-Eustache, plus particulièrement la Dre Isabelle Breton pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.