BÉNARD, Andréa

(née Desjardins)



À Laval, le 22 juin 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Andréa Bénard née Desjardins. Elle part rejoindre son époux, M. Marcel Bénard.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Michèle Lacombe), son petit-fils Frédéric (Amanda Juby), sa petite-fille Marie-Andrée (Benoit Gratton), ses arrière-petits-enfants Jeanne, Maxence, Éloi et Émile, ses soeurs Jeannine (feu Joseph Gervais) et Marie (Clément Michaud) et son frère George, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 juillet 2018 de 16h à 17h en la:Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec.