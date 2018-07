ROBERGE, Yves



Le 25 juin dernier, à l'âge de 67 ans est décédé M. Yves Roberge.Il laisse dans le deuil sa compagne Vivian Dubreuil; ses fils, Avrel (Marie-Josée), Samuel, Ariel (Sonia), René (Danielle); ses petits-enfants, Gabriel, James, Ludovick, Samara, Angélica et Julia; son frère Sylvain (Louise) et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 juillet de 15h à 21h au sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Neiges, située au 5366, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3T 1Y2.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à l'Accueil Bonneau.