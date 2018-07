BOUSQUET, Louise



Le 30 juin 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Louise Bousquet, épouse de M. Ghislain Beaudoin, fille de feu Leslie Knapton et de feu Rolland Bousquet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel et Jennifer (Philippe), ses petits-enfants feu Danik, Jade et Damien, sa soeur Angéline, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle lundi 9 juillet 2018 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église Saint-Basile-le-Grand, 205 Principale, Saint-Basile-le-Grand.Un remerciement spécial à tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.