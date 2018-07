LEGAULT, Claude



À Montréal, le 20 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Claude Legault, retraité de la STM.Le défunt laisse dans le deuil son épouse Mme Claire Labarre, ses enfants Yves et Myriam Legault (Claude Perreault), ses petits-enfants Evelyne, Julien, Audrey et Gabrielle, son frère André (Jeanne-Mance), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL, QC H1L 3K9(514) 353-9199www.salonlfc.comle samedi 7 juillet à compter de 13h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 15h30, suivie de l'inhumation des cendres à notre columbarium Du Souvenir.