Arrestations et saisie de stupéfiants à Mont-Laurier et Rivière-Rouge

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de cinq personnes et saisi une certaine quantité de drogue, dont plus de 150 comprimés de méthamphétamine, à Mont-Laurier et à Rivière-Rouge.

Lors de trois perquisitions effectuées mercredi, dans une résidence de la rue Boileau, à Rivière-Rouge ainsi que sur la rue Achim, à Mont-Laurier, les policiers ont saisi plus de 50 g de cannabis, plus de 75 g de cocaïne, plus de 25 g de résine de cannabis transformée, plus de 150 comprimés de méthamphétamine, un véhicule et plus de 11 000 $.

Deux hommes âgés de 33 et 24 ans ont été arrêtés sur place et ont comparu jeudi au Palais de justice de Mont-Laurier. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants ainsi que de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Un homme de 26 ans et deux femmes âgées de 31 et 19 ans ont également été arrêtés sur place puis libérés par voie de sommation. Ils devront comparaître au palais de justice de Mont-Laurier à une date ultérieure. Ils pourraient faire face aux mêmes accusations.

Ce sont des informations reçues du public qui ont permis de mener cette opération, a indiqué la Sûreté du Québec.