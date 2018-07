Canada: légère hausse du chômage à 6% en juin

Le taux de chômage a légèrement augmenté en juin au Canada pour s’établir à 6% de la population active, a annoncé vendredi l’institut de la statistique.

C’est plus qu’attendu par le marché, qui tablait sur un taux de 5,8%.

L’économie canadienne a gagné 31 800 emplois le mois dernier alors que plus de 75 000 personnes sont arrivées sur le marché du travail, faisant grimper le taux de chômage de 0,2 point par rapport à mai, a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

Au total, 22 700 emplois à temps partiel et 9100 emplois à temps plein ont été créés en juin.

Les secteurs de la construction, des ressources naturelles et de l’industrie manufacturière ont connu la plus forte création d’emplois en juin alors que celle-ci a reculé dans le secteur hôtelier et dans l’agriculture.

La saison estivale a également mené à une augmentation de l’emploi chez les jeunes de 20 à 24 ans en juin (+26 000) soit une hausse de 5,4% par rapport à l’année dernière sur la même période.

Plus de 27 000 jeunes de 15 à 24 ans sont cependant arrivés sur le marché du travail sans une hausse suffisante du nombre d’emplois disponibles, faisant grimper le taux de chômage de ce groupe démographique à 11,7%.

Les créations d’emplois ont été concentrées dans les provinces de l’Ontario (+35 000), de la Saskatchewan (+8300) et du Manitoba (+ 4100), a précisé Statistique Canada.