CHRÉTIEN, Cécile



À Sainte-Thérèse, le lundi 2 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 93 ans, Mme Cécile Chrétien, épouse de feu Isidore Labrecque, prédécédée par ses fils Jacques et Jean-Marc.Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne (Robert), ses petits-enfants Julie, Annie (Jason), Guillaume et Jérémie (Dominique), ses arrière-petits-enfants Émeric, Zack, Théo et Emma, sa bru Odette, ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de rituel funéraire.