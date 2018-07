« Crever de chaleur ». Après plusieurs jours d’une canicule étouffante, l’expression prend un air meurtrier. Plus de 30 morts déjà. Et n’oublions pas tous les aînés, personnes handicapées et même des mourants (!) qui, beaucoup plus nombreux, suffoquent dans des CHSLD, HLM ou hôpitaux.

Les décideurs publics, eux, sont bien climatisés. À la maison et au boulot, ça se garde la foufoune toujours bien aérée. Nul doute que Gaétan Barrette, ministre de la Santé, se garde lui aussi bien au frais. Au pouvoir depuis presque 15 ans, son parti n’a pourtant jamais réglé ce problème grave de santé qu’est l’absence de climatisation pour les usagers dans plusieurs institutions publiques.

Les décideurs ne penseraient jamais à les priver de chauffage en hiver, mais pour la chaleur extrême, on laisse des gens souffrir sans climatisation. Faut croire que M. Barrette et Philippe Couillard, premier ministre et ex-ministre de la Santé, sont trop occupés depuis des années à faire autre chose.

Laisser souffrir

Du genre : gaver leurs collègues médecins spécialistes à même les fonds publics et multiplier les éléphants blancs hospitaliers. Investir dans la climatisation des usagers, c’est moins pressant pour eux.

Depuis 2003, les canicules sont pourtant plus dures et plus nombreuses. Les changements climatiques ne sont pas un secret d’État. Le vieillissement et la précarisation de la population, non plus.

Quant à la réaction du ministre Barrette, elle est désespérante. Au lieu d’agir, il banalise. Son mantra : les plus affectés par ce manque de ventilation sont déjà vulnérables. Ne manque qu’un petit « que voulez-vous que j’y fasse ? ».

Sous-humains

Comme s’il ne savait pas qu’en pleine canicule, sans climatisation, la santé et la vie des plus vulnérables sont menacées. À l’entendre, on a l’impression qu’il parle de sous-humains dont même le confort n’importe pas.

Il est vrai que le même ministre dit aussi que les vieux, ça préfère avoir chaud et qu’un bain par semaine, ils aiment donc ça, mais pas autant qu’une bonne lavette à la débarbouillette. Quelle honte ! De la déshumanisation pure et dure.

Et ces « espaces communs » ventilés qu’il vante tant ? Désolée, mais les usagers n’y dorment pas. « Le remède premier, c’est l’hydratation ». Celle-là aussi, le ministre la répète souvent. Or, en canicule, les personnes fragiles ont beau boire jusqu’à en flotter, le vrai remède premier reste la climatisation.

Et la vétusté des édifices comme excuse ? C’est drôle, mais la même limitation ne s’applique pas aux bureaux de gestionnaires. Mystère. À l’émission Midi Info, l’animatrice a demandé au ministre si le bilan de morts l’inquiétait. Sa réponse : « Non. » Voilà qui a le mérite d’être clair.

Bref, aucun autre ministre ne travaille aussi fort que Gaétan Barrette pour prouver que ce régime est dû pour un long purgatoire salvateur à l’opposition, climatisée ou pas.

Bien sûr, il le fait sans le savoir.