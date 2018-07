[PHOTOS] Matt Holubowski au FEQ: un spectacle enivrant

«Dans quelques mois, le pot va être légal. Ce serait un bon moment pour commencer à pratiquer», a lancé Matt Holubowski à un public qu’il invitait à rêver au son de sa musique «calmante» vendredi, à place D’Youville.

Matt Holubowski a donc drogué son public avec ses pièces folks enveloppantes. Sous un éclairage tamisé, comme il en a l’habitude, la foule attentive s'est laissée enivrer sans résistance par sa voix feutrée, sa douceur et son charisme.

Même si la place D’Youville n’était pas remplie, la foule était bien respectable. «Peut-être que vous ne saviez pas que c’était Neil Young sur les Plaines», a blagué le chanteur.

Si la mise en scène était dépouillée, les pièces, elles, étaient loin de l’être. Les arrangements avaient du coffre grâce à six musiciens, dont un trio de cordes et une guitare électrique qui égratignait les pièces folks.

«Quand on fait de la musique planante, on se fait souvent dire qu’il faut que ce soit up la vie», a plaidé le chanteur avant de faire un pied nez aux normes, avec une magnifique chanson a capella.

Malheureusement, comme avec la magnifique The Folly of Pretending, le bruit ambiant des gens qui circulaient dans la rue ne nous a pas permis de se laisser bercer pleinement par les séquences les plus planantes. La magie n’a pas opéré autant qu’en salle, comme c’était le cas lors de son dernier passage à l’Impérial.

Entre le répertoire de ses deux albums, Old Man et Solitudes, lancé il y a deux ans déjà, le chanteur nous a fait cadeau de nouveau matériel. Il a aussi dédié Loser, une reprise de Beck, à Donald Trump.

Après une version totalement incarnée de la chanson The King, il a quitté la foule avec Solitudes, une chanson «calmante», comme il voulait que le soit son concert.

Après plus d’une centaine de dates partout au Québec, Matt Holubowski, qui s’est bâtit une solide de cohorte de fidèles loin des radios et des projecteurs, a offert un concert abouti, simple et vibrant. Rendu au bout de sa tournée, qui lui a valu cette semaine un billet d’argent pour ses 25 000 billets vendus, il a confié qu’il allait maintenant disparaître «pour un moment». On est déjà impatient d'entendre la suite.

Oublier le froid

C’est avec les prouesses vocales qu’elle se permet sur les chansons de ses deux albums que Rebecca Noëlle (finaliste de la saison 5 de La Voix) nous a fait oublier le froid, en ouverture de la soirée.

Juste après, on a découvert non seulement un nouvel artiste, mais aussi un mystérieux style musical. Collé à son synthétiseur, le français Apollo Noir a fait basculer une poignée de spectateurs dans une autre dimension avec sa musique électro expérimentale, ses bruits futuristes et ses beats psychédéliques. Un curieux choix de programmation entre ces deux artistes.