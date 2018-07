Des trucs pour faire sortir les ados dehors

Avec la canicule qui se termine et le beau temps prévu la semaine prochaine, on vous donne quelques conseils pour inciter les jeunes à mettre de côté leur cellulaire et leur tablette afin de les inciter à bouger à l’extérieur.

Lorsque les jeux vidéo ont gagné en popularité dans les années 1980 et 1990, certains parents limitaient leurs enfants à deux heures de Mario Bros ou de Zelda par jour. Une façon de faire devenue pratiquement impossible aujourd’hui alors que nous sommes envahies par des écrans.

D’autant plus que les données les plus récentes de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé indiquent que seulement 33 % des jeunes de 6 à 17 ans atteignent suffisamment de minutes d'activité physique chaque semaine.

« C’est irréaliste de penser qu’on peut les limiter à deux heures par jour (sur des écrans)», a tranché le professeur des sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, Félix Berrigan.

C’est important de donner l’exemple, c’est-à-dire que si les parents insistent auprès de leurs enfants pour qu’ils délaissent leur cellulaire et mettent le nez dehors, les parents doivent aussi le faire.

Selon lui, les ados ne seraient plus vraiment attirés vers les sports que nous pratiquions jadis comme le basketball, le baseball ou le soccer. Les enfants seraient plutôt attirée vers les sports moins connus comme l’escalade ou faire du trampoline dans des centres récréatifs.

« Les adolescents recherchent l’aspect social avant tout, a fait savoir le professeur. C’est important de ne pas mettre l’accent sur les performances puisque ça peut leur enlever le goût de pratiquer certains sports. »

Le parent doit également comprendre qu’il est là pour accompagner son enfant et que si ce dernier ne peut se déplacer pour se rendre à son activité, très souvent l’adolescent n’ira pas par lui-même.

Bien se servir des réseaux sociaux

Bien que les jeunes soient sans cesse rivés devant leur écran à scruter les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, M. Berrigan croit qu’il est possible de bien les utiliser.

« Ça peut être inspirant de voir les performances de nos amis sur les réseaux sociaux et des activités qu’ils ont pratiquées. On peut s’en servir comme source de motivation », dit-il.

La Wii n’est pas la solution idéale

Certes, la Wii peut inciter les jeunes à bouger, mais selon le professeur, faire une partie de tennis à la Wii ne pourra jamais remplacer un véritable match de tennis à l’extérieur.

« La dépense d’énergie ne sera jamais la même, mais pour un jeune qui ne bouge pas beaucoup, ça peut être une bonne solution », a-t-il conclu.