Festival de jazz jour 9 : la potion du bon docteur Lonnie Smith, l’univers de Bill Evans

C’était officiellement la dernière journée de canicule hier soir, et le bon docteur Lonnie Smith,

organiste de profession fit monter la tension d’un cran au Gésu. Pour sa première de trois, il avait convié le saxophoniste ténor Chris Potter dans un esprit tout à fait funk, qui évoquait un peu les années 60-70. À 76 ans, celui qui fut longtemps le compagnon de route du saxophoniste Lou Donaldson n’a rien perdu de sa joie de vivre et de cette inventivité musicale qui est synonyme de grands soirs. Pour ce premier tour de piste, que de joie et de bonheur, avec un Mel Mood roboratif à souhait qui annonçait avec une puissance, la science d’un interprète qui ne se prend pas trop au sérieux. Sourire en coin, appuyant les chorus de son guitariste, ainsi que la frappe accompagnatrice de son batteur. Soutenu par le flot rythmique et visiblement en état de « pousser » la machine, Chris Potter

fit honneur à sa réputation. Ce fut une entrée en matière plus que réussie.



Autour de Bill Evans

Après une petite marche, mais pas forcée au Upstairs, nous sommes allés assister au lancement du disque: Autour de Bill Evans prise II avec des artilleurs de luxe. De la sérénité, il y avait, transmise par le saxophoniste ténor Frank Lozano, le contrebassiste Michel Donato, le batteur Pierre Tanguay et le pianiste François Bourassa. Plus que du beau, le jazz dans tous ses états sans être trop classique, avec juste ce qu’il fallait d’intelligence et de sensibilité. Une autre belle soirée, et que dire de ces immenses musiciens qui perpétuent la note bleue.

Pour finir la soirée

Un dernier tour au Monument National , nous aura convaincus du bien-fondé du saxophone soprano et de l’accordéon. Loin du bal musette, Vincent Peirani ( accordéon) et Émile Parisien (brillant souffleur), nous firent redécouvrir les compostions de Sydney Bechet avec un talent fou, et d’autres belles trouvailles. Pour le pianiste Steve Kuhn qui soufflait ses 80 bougies, ce fut un peu trop austère pour votre blogueur.

Et ce soir



À 18 h, retour au Gé.su avec l’organiste Lonnie Smith en grande formation. ça va faire des flammèches.

À 19 h au Dièse Onze, le saxophoniste alto et soprano Jean-Pierre Zanella et son Brésil.