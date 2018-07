Festival Diapason: à voir à Laval ce week-end

La dixième édition du Festival Diapason bat son plein. Un an après s’être fait rabrouer pour son offre presque entièrement masculine, le Festival Diapason a augmenté à 40 % la portion féminine de sa programmation. Voici cinq concerts à voir ce week-end, à Laval, dans le cadre de la dixième édition de l’événement.

Maude Audet

L’artiste, qui donne dans le folk rock avec douceur, présentera ses chansons lors d’une croisière musicale sur la Rivière-des-Mille-Îles. Aliocha et Rosie Valland auront aussi l’occasion de partager cette expérience toute particulière avec leur public.

Les croisières auront lieu dimanche à compter de 13 h. Toutes les informations concernant l’achat de billets, vendus au coût de 18,39 $, se trouvent à l’adresse festivaldiapason.com.

Antoine Corriveau

L’auteur-compositeur-interprète à la voix et à l’univers envoûtants se produira dans un autobus de la Société de transport de Laval dans le cadre du festival. Prenez note que le public pourra également profiter du concert à l’extérieur de cette scène inusitée, puisque des haut-parleurs seront installés à l’extérieur.

À la Halte STL (211, boul. Sainte-Rose), samedi soir, 21 h 30 – Gratuit

Keith Kouna

L’auteur-compositeur-interprète Keith Kouna, qui donne dans le rock et qui le fait sans compromis, présentera des pièces de son plus récent opus Bonsoir Shérif lors de cette soirée qui mettra également en vedette Sacré Cœur (nouveau projet de Xavier Caféine) et Mort Rose.

Sur la scène Découverte (214, boul. Sainte-Rose), samedi soir, 21 h 30 – Gratuit

Chad VanGaalen

Originaire de Calgary, le musicien, qui donne dans l’indie rock, est l’une des têtes d’affiche de cette dixième édition. Prenez note que juste avant sa prestation (à 20 h), le public aura droit à un concert offert par un artiste dont les programmateurs ont préféré taire l’identité, question de réserver une surprise aux festivaliers.

Sur la Grande scène (13, rue Hotte), samedi soir, 21 h 30 – Gratuit

Kandle

Celle qui vient tout juste de lancer un EP intitulé Damned If I Do profitera certainement de l’occasion pour présenter son nouveau matériel, des pièces qui permettront une fois de plus au public de se laisser porter par sa voix unique. Une artiste à découvrir si ce n’est pas déjà fait.

Sur la scène Découverte (214, boul. Sainte-Rose), dimanche, 16 h – Gratuit

► Tous les détails concernant la programmation se trouvent à l’adresse festivaldiapason.com.