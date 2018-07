Il est temps que ça finisse

Chantiers sous un soleil de plomb, appartements chauds comme des saunas, des îlots de chaleur étouffants, Le Journal est allé à la rencontre de Montréalais épuisés par la canicule record des derniers jours.

Il était à peine 10 h que le paysagiste Francesco Guaiani avait déjà changé quatre fois de t-shirt. « Je suis détrempé », fait-il remarquer devant le centre commercial Blue Bonnets. Pour lui, il est temps que la canicule se termine, car même ses employés ne rentrent plus, préférant passer la journée à la plage. La chaleur accablante des derniers jours épuise autant les travailleurs que les résidents incapables de trouver la moindre brise dans leurs logements étouffants.

Couvrir un toit « en enfer »

Photo Chantal Poirier

« Ça a été l’enfer », souffle le couvreur Patrice Turcotte, le nez collé sur un puissant chalumeau afin d’installer des bardeaux d’asphalte sur un chantier de Villeray. La chaleur extrême a été particulièrement pénible pour ce travailleur de la construction. Son collègue Francis Junior Beaumier (sur la photo) dit que le seul moyen de passer au travers des derniers jours a été de boire beaucoup d’eau.

À la recherche d’un peu d’air

Photo Chantal Poirier

Audrey-Anne Gamache, Justine Corbeil et Milton Pelletier ont passé le dernier après-midi de la canicule assis dans la cuisine d’un appartement du quartier Villeray à attendre la fraîcheur momentanée d’un petit ventilateur.

« Une pause nous ferait du bien », déclare, un peu amorphe, le jeune homme de 19 ans, de Québec, qui venait d’emménager dans son appartement sans air conditionné. Les nuits sont particulièrement pénibles et il ne trouve le sommeil qu’avec son ventilateur collé sur le visage.

Néanmoins, il garde le moral. « On va chialer dans six mois qu’il fait trop froid », dit-il.

L’asphalte à 150 °C

Photo Chantal Poirier

« La canicule de 2018, on va s’en souvenir », lance le chef d’équipe Stéphane Larivière, qui étendait de l’asphalte hier à Rosemont avec une poignée de cols bleus. Pour l’homme de 47 ans, qui compte près de 25 ans d’expérience, la chaleur des derniers jours est du jamais vu.

À peine versé du camion, l’asphalte neuf émettait une chaleur de 150 °C, pendant que M. Larivière s’affairait à l’égaliser sur le sol, le front ruisselant de sueur.

Le Journal a mesuré la température à l’aide d’un thermomètre de surface à infrarouge.

En plus de l’asphalte qui émettait une chaleur intense, le béton du trottoir et les murs de brique autour des travailleurs radiaient eux aussi une forte chaleur de plus de 50 °C. « Ça a été chaud », résume-t-il en riant à propos de sa semaine.

« J’ai hâte que ça lâche »

Photo Chantal Poirier

« J’ai hâte que ça lâche », dit Mathieu Lavoie à propos de la chaleur accablante.

Photo Chantal Poirier

« On est au gros soleil, sans ombre, et les verres sont chauds. C’est l’enfer », ajoute son collègue Pierre-Olivier Cournoyer, les bras d’un rouge inquiétant. Ensemble, ils assemblent des fenêtres depuis le début de la semaine. Du haut de leur nacelle, le nez collé sur du verre qui réfléchit la chaleur, leur thermomètre indique une température de plus de 40 °C. Aussitôt qu’ils redescendent, les deux travailleurs se vident une bouteille d’eau sur la tête pour essayer de se rafraîchir quelques secondes.

Pas de clim

Mère de trois enfants, Joyanti Barman se désolait hier d’avoir été incapable d’acheter un climatiseur pour refroidir son appartement de Villeray. Les magasins Canadian Tire, Réno-Dépôt, Home Depot et Walmart des environs n’avaient plus rien, dit-elle. Elle s’est donc résolue à donner des bains froids fréquents à ses enfants.

« Pire qu’au Bangladesh »

Photo Chantal Poirier

Zahib Hasan est catégorique : la canicule montréalaise est pire que celles qu’il a connues au Bangladesh. L’homme de 43 ans a immigré à Montréal il y a un peu plus d’un an. Il assure que même s’il fait 35 °C pendant de longs mois dans son pays d’origine, la chaleur est plus difficile à endurer à Montréal. « Le soleil brûle ici, on devient déshydraté très rapidement aussi », affirme-t-il. Il a trouvé les nuits, sans aucun vent, très étouffantes et a pris plusieurs douches froides pour vaincre la chaleur.