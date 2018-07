Ils auraient fait croire qu’ils aidaient des artistes

MAGOG | Une femme et un couple de Magog sont poursuivis, car ils auraient soutiré de l’argent à plusieurs personnes en leur faisant croire qu’ils prêtaient de l’argent à des artistes qui voulaient prétendument louer le Centre Bell.

Le Sherbrookois Jean-Marc Allard réclame 54 000 $ à Isabelle Guay et au couple formé d’Andrée-Anne Larose et de Joël Couture.

Dans une autre poursuite, le couple composé de Stéphanie Pigeon et de Jean-François Tremblay réclame 118 000 $ au même trio.

Joueurs de hockey

En octobre 2017, Isabelle Guay aurait approché son ami Jean-Marc Allard pour lui proposer une opportunité d’affaires. Elle lui aurait expliqué qu’elle était impliquée dans une société d’investissement privé qui prêtait de l’argent à des artistes qui voulaient louer le Centre Bell.

Une fois le spectacle terminé, l’artiste pouvait rapidement rembourser la société d’investissement avec des taux d’intérêt pouvant aller jusqu’à 59,9 %. Selon un document de cour, elle promettait un rendement élevé, rapidement et sans risque.

La femme aurait mentionné que la société d’investissement privé était chapeautée par des personnes ayant beaucoup de succès provenant de Montréal, comme des joueurs de hockey professionnels. Elle n’aurait jamais cité de noms, selon ce qu’on peut lire dans des documents de cour.

Fécondation in vitro

Selon la poursuite, Mme Guay réussissait à créer un sentiment d’urgence chez les victimes présumées et à leur faire croire que les opportunités reliées à des rendements extraordinaires à court terme ne duraient qu’un certain temps.

M. Allard a versé des milliers de dollars en argent comptant à Mme Guay. Parfois, il déposait l’argent à l’entreprise de celle-ci. Il a aussi versé une somme de 15 000 $ à Joël Couture, un ami de Mme Guay et conjoint d’Andrée-Anne Larose.

Selon une autre poursuite, Isabelle Guay aurait convaincu Stéphanie Pigeon et Jean-François Tremblay d’investir de l’argent pour financer leur projet d’avoir un enfant grâce aux rendements élevés qu’elle promettait.

Le couple était en démarches pour obtenir un don d’ovules aux États-Unis. Le couple n’a jamais eu de contact avec Andrée-Anne Larose, mais aurait émis un chèque de 15 000 $ au conjoint de celle-ci, à la demande de Mme Guay.

Lorsqu’ils ont tenté de récupérer leur argent, MM. Allard et Tremblay ainsi que Mme Pigeon ont reçu un texto en avril de la part de Mme Guay leur mentionnant qu’elle a découvert que l’entreprise construite par elle et sa partenaire Andrée-Anne Larose était une fraude de type stratagème à la Ponzi. Le Journal a pu consulter ce texto.

Selon la requête, Mme Guay ne communique plus avec eux sous prétexte qu’elle s’est pris un avocat et qu’elle est sous protection judiciaire.

Selon M. Allard, une plainte au criminel a également été déposée à la police de Sherbrooke, qui l’a transmise à la police de Magog.