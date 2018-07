Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique

Diapason

Pour faire un peu différent des festivals de la Place des festivals, pourquoi ne pas se rentre à Laval ce week-end pour profiter du festival Diapason? Pour ses 10 ans, l’événement a une programmation pour le moins éclaté. Klô Pelgag fera un spectacle dans une crèmerie, alors qu’Antoine Corriveau sera dans un autobus et Philippe B dans une bibliothèque. Plusieurs concerts gratuits sont aussi offerts, tels que Rymz, Keith Kouna, Kandle et Plants and Animals. Le plus beau dans tout ça, c’est que c’est gratuit!

Tout le week-end dans le quartier Sainte-Rose à Laval

Je sors

Humour

Rosalie Vaillancourt

L’humoriste qui décrit son humour comme néo-burlesque est présentement en rodage pour son tout premier one-woman show qui s’intitullera Enfant-roi!. Couvée par ses parents depuis qu’elle est toute jeune, Rosalie Vaillancourt fait ce qu’elle veut et comme elle le veut. Son spectacle de style stand-up s’inspire de cette partie de sa vie. Rires et réflexions, assurés!

Ce soir et demain à 19h au Studio Hydro-Québec du Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Ciao Ciao

Ce film de Song Chuan plonge en plein cœur de la Chine rurale avec ses paysages à couper le souffle, mais surtout avec tous les problèmes que peuvent avoir un petit village, tel que l’exode. Ciao Ciao est une jeune femme qui souhaite se partir en affaire avec son amie. Cependant, avant de faire le saut dans le monde du business, elle va rendre visite à ses parents à la campagne. Ceux-ci lui demandent de rester pour les aider comme ils sont vieillissants. Elle fera alors l’objet du désir de Li Wei, le fils d’un riche fournisseur d’alcool de contrebande.

Sorti aujourd’hui

Cinéma

Wanda et Baise-moi

Demain soir dans le cadre du cycle FEMMES, FEMMES, qui met de l’avant des femmes cinéastes, à la Cinémathèque québécoise, un plateau double est présenté. D’abord Wanda de Barbara Loden, présente la dérive d’une femme qui quitte tout pour suivre un voleur sur les routes. Puis, Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi sera projeté. L’œuvre qui a été à l’origine d’une contreverse fait la représentation de la sexualité et la pornographie.

Demain soir à 19h et 21h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Musique

Sylvie Paquette

Durant l’été, depuis maintenant 5 ans, le Jardin botanique organise des concerts le dimanche. Ce week-end c’est l’auteure-compositrice-interprète Sylvie Paquette qui sera sur scène. L’artiste montréalaise présentera très certainement son plus récent album Terre Originelle, un opus hommage à Anne Hébert sorti en 2016, ainsi quelques chansons souvenirs de ses albums passés.

Dimanche à 14h au Jardin botanique, 4101 rue Sherbrooke Est

Multidisciplinaire

All We Have is Now

Ce spectacle, présenté chaque vendredi du mois de juillet, n’est pas ordinaire puisqu’il s’agit d’une expérience immersive. Le théâtre et la cinématographie se rencontrent dans cette soirée. Les personnages se retrouvent piégés dans un film jusqu’à ce qu’ils trouvent leur rôle dans la projection. Le tout est interactif et participatif et se termine en « party » avec de la musique en direct ainsi que des vidéos et des performances artistiques diverses.

Ce soir à 20h au NOMAD Nation, 129 rue Van Horne

Je reste

Album

Six de We The King

Le groupe de Floride sort un sixième disque, d’où le nom, Six. Les membres du band affirment aussi qu’il s’agit d’un hommage au « sixième » membre de la formaiton : les fans. Cet opus qui survient après plusieurs changements majeurs dans la vie des musiciens (mariages, naissances et décès) aborde les petits et grands moments de la vie avec la sonorité power pop propre au groupe.

Sorti aujourd’hui

Album

Waves de Pale Grey

Le groupe belge a roulé sa bosse en Europe et vient maintenant présenter sa musique aux Québécois. Ils présentent aujourd’hui leur plus récent album Waves. Le titre est inspiré par le fait que les membres du groupe se sont échangés plusieurs fichiers « wave » pour aboutir à cet opus d’une grande fluidité. La formation folk-pop sera en concert à l’Escogriffe le 10 juillet prochain.

Sorti aujourd’hui

Livre

Les 21 vérités cachées sur la marijuana

Le Dr Antoine Kanamugire publie ce livre, afin de vulgariser, sans jugement, aux Canadiens ce qu’est le cannabis et quels sont ses effets. Ainsi, les impacts sur le cerveau, mais aussi sur les relations sociales et sur les objectifs et ambitions, sont abordés. Le médecin spécialisé en psychiatrie répond aussi à différentes questions tels que « Est-ce que la consommation de marijuana peut provoquer des psychoses, des dépressions ou de l’anxiété? ».

Sorti en librairie le 20 juin