Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour

Répète pas ça

La baladodiffusion Répète pas ça sera enregistré en direct dans la cadre du Zoofest. Le concept est simple, mais plutôt original, l’humoriste de la relève Alexandre Bisaillon discute avec un invité et le communicateur spécialisé en neuropsychologie, Guillaume Dulude. Le tout est produit par le podcasteur Charles « Chuck » Thompson. Cette méthode permet de mieux découvrir l’humain derrière l’artiste. Ce soir, c’est François Pérusse puis Laurent Paquin qui sont les invités.

Ce soir à 19h et 20h30 au Studio Hydro-Québec du Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Cinéma

Le retour du héros

Le capitaine Charles-Grégoire Neuville, incarné par Jean Dujardin, courtisait Pauline, joué par Mélanie Laurent, avant de devoir partir en guerre en Autriche. Comme elle ne reçoit pas de nouvelle, la sœur de Pauline décide d’écrire des lettres au nom de Charles-Grégoire. Elle en trace le portrait d’un héros qui finit par mourir sur le champ de bataille. Le hic, c’est que Neuville reviendra de guerre transformé agissant comme un sans-abri grossier.

Sorti le 6 juillet

Exposition

Frédéric Back, la célébration de la vie

La Cinémathèque québécoise a choisi de rendre hommage au cinéaste gagnant de deux Oscars, Frédérick Back, cet été. Une exposition de peintures, de dessins et d’éléments de films d’animation a débuté mardi dernier et se poursuit jusqu’au 19 août. Une salle de projection présente aussi les œuvres du militant pacifiste, humaniste et environnementaliste, tels que Crac!, L’homme qui plantait des arbres et Le Fleuve aux grandes eaux.

Aujourd’hui de midi à 21h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Activité

Karaoké en plein air

Ceux qui aiment chanter pour le plaisir sont invités à venir profiter du beau temps et montrer leur talent développer en chantant sous la douche aux Jardins Gamelin ce soir. La soirée est animée par Louis-Philippe Ferland, un grand amateur de musique. Pour passer une soirée amusante entre amis et profiter de l’été, c’est l’endroit idéal!

Ce soir à 19h aux Jardins Gamelin

Musique

Christine Tassan et les imposteures

Ce groupe tout féminin explore le jazz manouche et le swing. Le quatuor originaire de Montréal improvise avec un bonheur apparent sur scène. Avec Christine Tassan à la guitare solo, Martine Gaumond au violon, Lise-Anne Ross à la guitare rythmique et Blanche Baillargeon à la contrebasse le groupe créer une musique jazzée entraînante qui se mêle avec de belles harmonies de voix.

Ce soir à 19h au parc Gouin, 6750 boulevard Gouin Est

Cirque

SisterS

Ce spectacle créé par Les 7 Doigts est un conte de fées raconté à coups de mouvements acrobatiques. Deux sœurs condamnées à vivre ensemble dans une forêt où elles se battent pour atteindre le bonheur. La situation change lorsqu’elle rencontre un prince. La performance est agrémentée par la musique envoûtante de Lhasa de Sela. Le spectacle amène à réfléchir sur les relations humaines.

Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Je reste

Balado

Brave Inspiration

Ce site de balados présente huit « Braves », huit femmes qui ont eu parcours remarqué et qui ont un impact sur le monde qui les entoure. Sous forme d’entrevues intimes, on apprend à mieux connaître, entre autres, Kim Thuy, auteure, Nathalie Bondil, conservatrice en chef du Musée des beaux-arts, Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron et Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain Hôtels.

En ligne dès maintenant sur braveinspiration.com

Livre

Un petit carnet rouge de Sofia Lundberg

Ce roman de Sofia Lundberg a été inspiré par la trouvaille du carnet d’adresses de sa grand-tante. On y retrouve Doris, une dame de 96 ans, qui n’a plus de famille sauf une petite nièce qui habite loin. Elle chérit son carnet d’adresses qu’elle a commencé en 1928. Plus qu’un simple calpin, ce carnet est rempli de souvenirs des personnes qu’elle a rencontrées tout au long de sa vie.

Sorti le 6 juillet

Jeu de société

Les Basses Terres

Ceux qui ont déjà joué à Agricola retrouveront quelques similitudes dans ce jeu. Des fermiers doivent travailler leurs terres pour les transformer en pâturage afin d’élever des moutons. Cependant, les terres étaient le long de la mer du Nord, les travailleurs devront nous seulement faire rouler la ferme, mais aussi tenir l’eau salée à distance en construisant des digues.

Sorti le 28 juin