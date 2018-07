La bromance d’Andy Mailly-Pressoir et Wyclef Jean

Andy Mailly-Pressoir se souviendra longtemps de sa dernière visite au Beachclub de Pointe-Calumet. Le chroniqueur sportif y a vécu un moment bien spécial en compagnie du chanteur Wyclef Jean, samedi dernier.

« L’équipe de hockey-balle Team Haïti et moi étions là pour voir Wyclef. J’avais en main une camisole de notre équipe et un bâton de hockey personnalisé fait par l’artiste Patrick Bachand. Puis, au milieu de sa prestation, il s’est arrêté et m’a carrément arraché la camisole des mains et l’a mise devant la foule ! C’était incroyable ! », confie Andy Mailly-Pressoir en entretien au Journal.

Les deux hommes ont également eu la chance de fraterniser une fois le concert terminé.

« Il a pris le temps avec nous et a même fait un Facebook live sur l’existence d’une équipe de hockey-balle haïtienne-québécoise. Notre rencontre a duré 15 minutes et il a été si généreux. Il a adoré le bâton et m’a dit qu’il l’accrocherait sur un de ses murs. Il s’est engagé à venir voir un de nos matchs en Slovaquie en 2019. C’est fou ! » s’exclame Andy Mailly-Pressoir.