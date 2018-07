La canicule a fait au moins 50 morts au Québec

Le triste bilan de la canicule meurtrière des derniers jours continue de s’alourdir ce matin, alors que les autorités dénombrent désormais 50 morts au Québec liés à la chaleur accablante.

La Direction régionale de santé publique de Montréal confirme que 28 personnes ont succombé depuis dimanche à cause de la canicule record.

Le bilan a aussi grimpé en Estrie ce matin. La région déplore maintenant neuf décès.

Pour l’instant, les directions de santé publique comptent toujours six décès en Mauricie, six en Montérégie et un à Laval.