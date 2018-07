Les centres d’aide aux immigrants débordés

MONTRÉAL | Les centres d’aide aux immigrants sont débordés avec le flux croissant de personnes qui traversent la frontière et le Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) à Montréal en fait partie.

Ils sont nombreux à se tourner vers le CACI afin de trouver des conseils, de l’aide à l’emploi, de la nourriture et une oreille attentive.

«Je suis ici sans famille, c'est comme si, après le Bon Dieu, j'ai une famille», souffle Patrick Romulus, un demandeur d’asile d’origine haïtienne, à TVA Nouvelles.

M. Romulus est reconnaissant envers le CACI et y fait du bénévolat. «Je ne savais pas comment on remplit un bail pour avoir un appartement, ils m'ont aidé à faire ça. Ils l'ont trouvé, ils l'ont meublé. Et ça, c'était si merveilleux!»

Il est arrivé l’an dernier par le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle, il garde le sourire, même s'il sera expulsé à la fin du mois.

Explosion de la demande d’aide

Les demandeurs d'asile comme Patrick Romulus qui ont besoin de services sont de plus en plus nombreux. En 2014, le CACI est venu en aide à 140 d'entre eux, ce chiffre a bondi à 1325, l'an dernier. Et les organismes ne reçoivent pas de financement pour ces clientèles.

«Ce n’est pas évident. C'est très difficile. Ça met beaucoup de pression sur l'équipe des intervenants. Mais en même temps, c'est notre mission», explique Anait Aleksanian, directrice générale du CACI.

L’organisme accompagne 15 000 immigrants de différents statuts chaque année pour la francisation et l’aide à l'emploi, sans compter la banque alimentaire. Le CACI vient en aide à 150 familles chaque semaine.

Nouveaux locaux

«J'aime le Canada, donc, j'aimerais bien que mes enfants et moi, qu'on y vive et qu'on reste ici», fait savoir Kouame O. Viviane qui est en plein processus de demande d'asile. Elle a fui la Côte d'Ivoire, mais ses enfants y sont toujours.

«Le président qui est arrivé, vraiment, c'est un peu dur pour la Côte d'Ivoire. On n'est pas habitués à lui, c'est la dictature. Il n'y a pas d'emploi, c'est difficile. Tout est saturé. C'est un peu compliqué», explique-t-elle.

Le CACI a besoin de plus d'espace. Le centre déménagera dans de tout nouveaux locaux l'an prochain.

De son côté, la famille d’Eduard Alejandro Perez Paz arrive du Venezuela. «Les personnes, elles veulent nous frapper. Pour ça, on est venu ici; pour la sécurité», relate le garçon de dix ans.

Tous continuent d'apprendre le français en espérant pouvoir rester au Québec.