Les fermetures de routes à prévoir ce week-end

MONTRÉAL – De nombreux travaux vont compliquer les déplacements cette fin de semaine. Les secteurs de l’échangeur Turcot, l’autoroute 20 et le pont Honoré-Mercier seront notamment à éviter. D’autres fermetures de routes sont à prévoir dès lundi, et ce jusqu’à l’automne 2018.

La bretelle de l’autoroute 15 nord (en provenance du pont Champlain) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, sortie 3-E pour l’autoroute 520 est, autoroute 40 est et autoroute 15 sud ou 15 nord (Laval) dans l’échangeur des Laurentides.

Même chose pour les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville) et de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest (du Souvenir) qui seront fermées selon le même horaire.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie) et la bretelle de l’autoroute 720 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

Du côté de l’autoroute 20, la sortie 61 et l’entrée de la rue Norman/ autoroute 20 ouest seront fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h. Pour la sortie, les automobilistes pourront continuer sur l’autoroute 20 ouest, faire demi-tour à la sortie 58 (55e avenue), autoroute 20 est jusqu’à la sortie 64, boulevard Angrignon, rue Pullman, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, faire demi-tour à la hauteur de la rue Helen-Rochester, rue Saint-Jacques / chemin Avon, avenue Milton, rue des Érables et rue Norman. Pour l’entrée: faire demi-tour à Croissant Claire (pour les usagers en direction ouest), rue Norman, rue des Érables, avenue Milton, chemin Avon / rue Saint-Jacques, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Pullman et entrée temporaire pour l’autoroute 20 ouest.

À noter également la fermeture complète de l’autoroute 10 dans les deux directions, entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuis) et l’entrée suivante, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Dès vendredi 22 h et ce jusqu’au 13 juillet, la sortie 60 de l’autoroute 15 sud sera fermée (boulevard Gaétan-Laberge, autoroute 10 ouest, centre-ville). Durant cette période, l’accès au centre-ville et à Verdun se fera via la sortie 61 (avenue Atwater) tandis que l’accès à L’Île-des-Sœurs se fera par l’ancienne sortie 57-S (boulevard Île-des-Sœurs).

Dès lundi 5 h, et ce jusqu’à l’automne 2018, de nombreuses fermetures sont également à prévoir: en effet, jusqu’à fin novembre, une voie sur deux sera fermée dans la bretelle de l’autoroute 15 nord (en provenance du pont Champlain) pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

Une voie sur trois de l’autoroute 15 nord (Décarie), entre l’échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce sera aussi fermée jusqu’à la fin novembre.

De lundi 5 h à la fin septembre c’est l’entrée de la rue Sherbrooke qui sera fermée.

Et jusqu’à la fin octobre, la sortie 64 (rue Sherbrooke) sera inaccessible. Un détour sera possible via la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc, chemin Queen-Mary). Rappelons que le pont Honoré-Mercier, en direction de Kahnawake/ Rive-Sud (route 138 ouest) sera fermé et que la circulation se fera à contresens sur le pont en direction de Montréal, jusqu’au 20 août.