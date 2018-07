Les nouveaux fascistes

La liste des controverses survenues ne peut être lue sans susciter incrédulité, hilarité, puis inquiétude chez toute personne saine d’esprit : interdiction d’un cours de yoga parce que l’Inde fut jadis une colonie, interdiction pour des Blancs de commercialiser des burritos, critiques aux Blancs qui portent des dreadlocks, etc.

Curieusement, ces personnes qui pensent que les Blancs doivent rester enfermés dans leur culture de Blancs et que seuls les Noirs peuvent exprimer la culture noire sont les mêmes qui vous diront que l’on peut désormais se définir, à sa guise, homme, femme ou n’importe quoi.

Que ces stupidités fassent de tels ravages en dit long sur l’imposture qu’est devenu l’enseignement des « sciences humaines » dans certains départements universitaires, véritables incubateurs d’un racisme anti-blanc et d’un sexisme anti-homme.

Les fascistes vomissaient le mélange des cultures et prônaient la pureté des races.

Ils prenaient la rue pour intimider et faire taire ceux qui ne pensaient pas comme eux.

Ils rejetaient la démocratie libérale et les droits qui lui sont habituellement rattachés, comme le droit à la liberté artistique.

Ils voulaient mettre intellectuels et artistes au service de leur idéologie.

Eux aussi se disaient du côté des opprimés, auxquels il fallait redonner fierté et grandeur.

Au début, on a ri d’eux. Après, on ne riait plus.