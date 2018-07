NASCAR: Kyle Larson l’emporte de justesse

Larson a été devancé par Justin Haley au fil d’arrivée, mais son dépassement dans les derniers instants de la course a été jugé illégal puisqu’il a traversé la double ligne jaune pour doubler. Il a finalement été classé 18e.

Le vainqueur, qui a également remporté les deux premiers segments de la course, a par ailleurs devancé Elliott Sadler par quelques centimètres seulement. La recrue Christopher Bell a complété le podium.

Malgré cette deuxième position, Sadler s'est emparé de la tête du classement de la série avec une récolte de 582 points, sont 12 de plus que Daniel Hemric et 26 de plus que Cole Custer.