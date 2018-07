« À chaque fois que l’on joue avec Neil Young, il se passe quelque chose de magique. Tout le monde est rempli de bonheur à la fin du spectacle. »

Photo courtoisie Lukas Nelson

Lukas Nelson et sa formation Promise of the Real ont le privilège, depuis 2015, d’accompagner Neil Young en spectacle. Une expérience que le fils de Willie Nelson qualifie d’unique.

« Neil Young est un de nos héros, et jouer avec lui est toujours une expérience grandiose. Nous sommes bénis », a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Une union qui a vu le jour et qui a été consommée le 27 septembre 2014, à Neligh au Nebraska. Promise of the Real a accompagné Willie Nelson et Neil Young lors d’un spectacle de protestation à l’endroit de l’oléoduc Keystone XL.

« On n’avait jamais joué avec Neil. Nous sommes montés dans son autobus de tournée et il nous a montré un paquet de chansons. On a ensuite été sur scène et on avait l’impression de l’avoir accompagné depuis toujours. Ç’a cliqué », a-t-il expliqué.

Nelson et sa formation, qui a vu le jour en 2008, adorent jouer avec le musicien canadien. Ils ont aussi enregistré, avec lui, les albums The Monsanto Years (2015) et The Visitor (2017), ainsi que le disque en spectacle Earth (2016).

« J’écoute Neil Young depuis que je suis tout jeune et c’est comme un rêve qui se réalise. On se pince encore, parfois, pour s’assurer que tout ça est bel et bien vrai. C’est comme participer à une classe de maître. On apprend beaucoup de choses », a-t-il dit.

Neil déteste pratiquer

Promise of the Real et Neil Young ont donné quatre concerts ensemble les 19, 20, 21 et 23 juin en Californie. Il n’y aura pas de répétitions pour le spectacle de Québec.

« Neil déteste pratiquer. Il préfère la spontanéité. Il ne veut pas qu’on les joue exactement comme les versions originales. Il veut qu’elles soient différentes et il nous donne ce genre de liberté. Nous sommes d’assez bons musiciens. On connaît les accords des chansons et si on les a déjà entendues et jouées quelques fois, ça va rapidement. Il doit aussi y avoir de la place pour l’improvisation », a-t-il dit.

En plus d’accompagner Neil Young, ce soir, à 21 h 30, Lukas Nelson et ses musiciens vont interpréter leur propre matériel pour lancer la soirée à 19 h.

« On ne fait pas ça souvent dans une même soirée. C’est beaucoup, mais on aime jouer de la musique. Ce n’est pas vraiment du travail pour nous. C’est un peu différent pour l’équipe qui va devoir installer le matériel, l’enlever et le remettre à nouveau sur la scène », a indiqué le guitariste-chanteur de 29 ans.

Lukas Nelson a coproduit et écrit quelques titres pour la trame sonore d’une nouvelle version du film A Star is Born, qui sera lancé à l’automne et qui mettra en vedette Bradley Cooper et Stefani Germanotta, aussi connue sous le nom de Lady Gaga. Promise of the Real sera aussi présent dans le long métrage et personnifiera le groupe de Jackson Maine (Bradley Cooper).

« Je suis très heureux d’avoir pu y apporter quelques chansons, dont une écrite avec Lady Gaga et une autre avec Bradley Cooper. C’est un honneur de faire partie de ça et j’ai très hâte de voir le produit fini », a-t-il mentionné.

Fils de Willie Nelson, Lukas s’est mis à la musique parce qu’il voulait être près d’un père qui était toujours sur la route. « Ça me permettait de passer plus de temps avec lui et qu’il puisse être fier de moi. Je suis tombé en amour avec la musique et j’ai décidé que c’était ce que je voulais faire. Je répétais, répétais et je répète encore. L’idée, c’est de travailler fort, de s’améliorer et de devenir un excellent musicien », a-t-il laissé tomber.

► Lukas Nelson & Promise of the Real monteront sur les planches de la scène Bell, ce soir, à 19 h. Kurt Vile and The Violators suivra à 20 h et Neil Young présentera sa première prestation à Québec à 21 h 30.