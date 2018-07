Oskar Sundqvist trouve un terrain d’entente avec les Blues

Les Blues de St. Louis ont accordé un contrat d’un an et de 700 000 $ à l’attaquant Oskar Sundqvist, vendredi.

Le Suédois de 24 ans a obtenu un but et quatre mentions d’aide en 42 matchs avec l’équipe du Missouri la saison passée. Il a également récolté six points en autant de parties avec le Rampage de San Antonio, dans la Ligue américaine.

Sundqvist a été acquis des Penguins de Pittsburgh le 23 juin 2017. Depuis le début de sa carrière, il a disputé 70 rencontres dans la Ligue nationale.