Prêts à râper

Râper du fromage est une tâche dont on s’acquitte à l’aide d’un instrument approprié, qui peut prendre différentes formes. Laquelle de ces râpes vous ira comme un gant ?

La portative

Photo courtoisie, Linen Chest

En cette saison de camping, d’expéditions et de pique-niques, glissez dans vos bagages cette râpe de poche 3 en 1 de Cuisipro. Elle présente trois lames extensibles (grains étoilés, moyens et fins), ainsi qu’une protection en plastique transparent.

Ainsi, vous ne serez jamais pris au dépourvu !

► linenchest.com

► 10,99 $

La rotative

Photo courtoisie, Starfrit

La râpe Easy Grater de Starfrit possède un poussoir automatique qui permet de râper sans effort le fromage ou le chocolat. Son grand barillet présente des lames en acier inoxydable tranchantes et bidirectionnelles, convenant à la fois aux droitiers et aux gauchers. La base antidérapante offre la possibilité de l’utiliser sur le comptoir.

► starfrit.com

► 19,99 $

L’électrique

Photo courtoisie, Linen Chest

Avec cette trancheuse et râpe électrique Strauss Allegro, choisissez l’une des cinq lames offertes, déposez les aliments à râper dans le distributeur, puis appuyez sur un bouton pour que l’opération s’effectue sans effort. Fruits, légumes, noix, fromages durs seront réduits en petits morceaux en quelques secondes et tomberont directement dans votre bol.

► linenchest.com

► 99,99 $

L’ultra-large

Photo courtoisie, Les Touilleurs

Ce modèle d’une largeur hors norme de Microplane permet de râper des aliments de grande taille, juste au-dessus du contenant ou de l’assiette qu’ils doivent garnir. Râpez un bloc de fromage parmesan au-dessus­­­ de votre lasagne ou un petit chou pour en faire une salade, par exemple. Découpée au laser, la lame de cet outil serait la plus tranchante.

► lestouilleurs.com

► 25 $

La 4 côtés

Photo courtoisie, Les Touilleurs

Outil très apprécié signé Microplane, il réunit quatre râpes : une râpe fine, une autre pour créer des copeaux, une troisième pour les légumes et les fromages mous ainsi qu’une mandoline. Très pratique, la râpe fine se retire pour zester un agrume au-dessus d’un plat et pour nettoyer l’intérieur de l’outil plus aisément.

Photo courtoisie, Les Touilleurs

► lestouilleurs.com

► 55 $