Que c’est bon!

Allez-vous embrasser quelqu’un, aujourd’hui ? Il faudrait. Le 6 juillet est la journée internationale du Baiser et, en plus, c’est bon pour la santé. Les scientifiques, pas renommés pour être bécoteux, reconnaissent que le baiser libère de l’ocytocine, une hormone qui fait baisser la tension artérielle et qui ralentit le rythme cardiaque. En même temps, de l’endorphine, l’hormone du bien-être, est aussi sécrétée. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Un bon baiser d’amoureux d’environ une minute peut vous faire perdre entre deux et six calories, nécessitant l’action d’une trentaine de muscles du visage. Helen Fisher, professeure d’anthropologie à l’Université d’État du New Jersey et experte mondiale en biologie de l’amour, nous dit que le baiser est un mécanisme d’union et d’adaptation chez la plupart des êtres vivants. Une étude allemande révèle même que les hommes qui embrassent leur partenaire avant d’aller au travail le matin gagnent plus d’argent. Ça doit être aussi vrai pour les femmes, j’imagine. Quand on quitte le domicile heureux et en se sentant aimé, on est plus productif une fois rendu à la shop, c’est évident.